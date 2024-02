Fernanda Lessa tra la dipendenza da alcol e droga: "Ho iniziato a 19 anni, per solitudine"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

tra la dipendenza da alcol droga . Brasiliana di Rio de Janeiro, 45 anni, l’ex top model ha attraversato undal quale, non con poche difficoltà, ne è uscita. Un argomento delicato che la Lessa ha ripercorso durante la quinta puntata di “” – in onda domenica 27 novembre su Italia 1 -, appuntamento dedicato alle sostanze stupefacenti, sotto molti punti vista. Il tema è stato affrontato attraverso dati, inchieste, interviste e, rappresentanti delle forze dell'ordine, medici, scienziati e i commenti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo tra cui la Lessa.La modella, dopo un periodo newyorkese, è arrivata nel nostro Paese ancora giovanissima, pronta a conquistare il pubblico a colpi dipiù importanti. Un’ascesa repentina che l’ha portata ad essere protagonista di tantie poi. Notata da Paolo Bonolis, che la vuole in “” a Porto Cervo, e da Piero Chiambretti, che la affianca agli “Italian Music Awards”, più recentemente è stata protagonista di reality come l’Isola dei Famosi e della quarta edizione delnel 2020.Proprio nella Casa del Gf Vip , la modella ha raccontato pubblicamente dei suoi problemi con l’alcol e con la droga avuti in passato - motivo per cui per anni è sparita dalle scene - e per tutta la permanente nella Casa di Cinecittà non havincendo, così, la sua personale battaglia. “quando lavoravo nel mondo della moda” sono le parole della 45enne a Silvia Toffanin, durante una puntata di “Verissimo”. “, mi mancava costantemente la mia famiglia. Ne ho abusato per otto anni, tutti i giorni. Sono riuscita a smettere solo quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia”, ha poi spiegato. Al magazine “Chi” ha spiegato che a quei tempi “. Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti”. La Lessa ha raccontato che beveva “” e che “alcolista, purtroppo, rimani per sempre, lo dice lo psicologo che mi segue ancora”. L’alcol per lei era “una tentazione continua. Ero sempre ubriaca. Coloravo i muri, gironzolavo a vuoto, era l’inferno”.Da questo inferno, però, oggi la showgirl è fuori. E un po’ di merito è anche del padre delle sue figlie,, tastierista dei “Subsonica”, meglio conosciuto come Boosta. Con lui ha coronato il desiderio di mettere su famiglia: la coppia ha avuto due bambine, Lua Clara, nata il 18 ottobre 2007 e Ira Marie, nata il 14 agosto 2008. “Ho conosciuto il mio ex compagno Davide e piano, piano ne sono uscita. Ma è stato un lungo viaggio che mi ha portato in un centro assistenza ” ha raccontato la donna che, però, dopo la nascita della seconda figlia è ricaduta nel tunnel dell’alcol ed è scappata in Brasile con le bambine per un breve periodo. Poi, però, la modella ha deciso di cambiare: “. Dal 2017 Fernanda Lessa è sposata con, imprenditore che lavora nel campo dell’organizzazione di eventi. E con lui (e per lui) ha smesso di bere. “Lui non mi ha mai obbligata, ma sapevo che il mio comportamento lo faceva soffrire. Ce l’ho fatta, però sarò sempre un’alcolista . Ci ricadrei” sono le parole delle Lessa che oggi ha trovato pace nella sua quotidianità con marito e figlie.