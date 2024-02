Francesco Gabbani conduttore televisivo per il pianeta: "Grazie a tutti, ho vinto la mia sfida"

L'esultanza social: "Ho vinto una sfida"

Gli ospiti non casuali

Quelle lacrime in tv

E’ felice davvero, Francesco Gabbani, e si fa un baffo di chi l’avevadi essere andato in tv da conduttore solo per, in uscita il 22 aprile: Ci vuole un fiore’, il “varietà divulgativo” - per dirla con le sue parole - in onda in prima serata venerdì 8 aprile su Raiuno, è stato il programma più visto della prima serata, superando il ’Big Show’ condotto da Enrico Papi su Canale5.Affiancato da Francesca Fialdini, altra toscana Dpc; Francesco Gabbani, alla sua prima esperienza alla guida di un programma tv, ha conquistato 2.701.000 telespettatori pari al 15.2% di share. Quindi il titolo del nuovo disco - '’ - gli ha portato veramente fortuna.“Questa mattina, a mente lucida, mi sento di dire che '’ è stata una vera sfida perchéin prima serata su @rai1official , senza risultare troppo divulgativi o didattici, non era una cosa semplice - le sue parole su Instagram - . Una sfida che penso di poter dire che abbiamo vinto tutti insieme“. “Ci tengo per questo a ringraziare tutte le persone che sono state al mio fianco in questa incredibile avventura - da ripreso il cantautore carrarese estendendo i ringraziamenti anche “al corpo di ballo, alla band, agli ospiti che hanno accettato il nostro invito e, ovviamente, alla mia compagna di viaggio Francesca Fialdini". “Grazie infine a tutti voi che mi state scrivendo e che mi state inondando di bellissimi messaggi che mi riempiono il cuore e che mi aiutano a pensare di avere fatto una cosa meravigliosa“, ha sottolineato Francesco Gabbani che, giorni addietro, aveva anticipato sui social: “Ci vuole un fiore uno show di nuova concezione, uno spettacolo che avrò l’onore di condurre e dove si parlerà di temi importanti come la sostenibilità e il futuro del nostro“Quando la Rai mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccontare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida con grande entusiasmo perché credo fermamente che- sottolinea Gabbani - . Perché non esiste un Pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato. La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento. In questa nuova e importante avventura non sarò da solo ma avrò la fortuna di essere affiancato da un parterre di grandi ospiti che porteranno il loro contributo e la loro testimonianza a questa operazione così importante“.Ad accompagnare il conduttore, venerdì sera, una lunga serie di ospiti:, Maccio Capatonda, Fulminacci, Gilberto Gil, Flavio Insinna, Michela Giraud, Morgan, Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai, Ornella Vanoni. Accanto a loro studiosi e scienziati che daranno un quadro chiaro della situazione, a volte anche spogliandosi della loro accademicità e amalgamandosi allo stile del programma per arrivare a raccontare lo stato di salute del Pianeta a tutti: da Piero Angela, a Carlo Cottarelli, da Stefano Mancuso a Luca Parmitano fino Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica del 2021. Insieme con loro i ragazzi del Friday for Future e molte delle realtà giovani e attive impegnate ogni giorno per cambiare il Pianeta, testimonianza di quella ‘meglio gioventù’ che ha riportato la tematica ambientale al centro del dibattito internazionale e lotta per cambiare le cose prima che sia troppo tardi. “Le diverse generazioni si sono incontrate e hanno dialogato a ‘Ci vuole un fiore’ per sognare e costruire un mondo migliore - conclude il cantante toscano , mettendo a disposizione tutto quello che hanno dalla tecnologia alla passione, dalla conoscenza al tempo, per innescare in tutti processi virtuosi che coinvolgano ognuno di noi“.Nelle scorse settimanein tv, ospite della trasmissione in onda la domenica su Raiuno dal titolo 'Da noi… a ruota libera’, condotta proprio da Francesca Fialdini (42 anni), davanti al videomessaggio di mamma Riccarda: Il cantautore carrarese si era commosso ed aveva ha replicato alla parole della madre: "Non mi hai mai fatto ostruzionismo ma mi hai messo in guardia e oggi che sto per entrare negli anta lo capisco. Quando sarò genitore, avrò le tue stesse preoccupazioni". Un gesto capace di sdoganare le lacrime maschili in tv, confermando quanto accaduto sul palco dell'Ariston. Ai lucciconi sono diventati rock, dimostrando che, nemmeno per i maschi. Amadeus si è emozionato al debutto della sua terza edizione del Festival, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, due veterani, si sono mostrati vulnerabili come fosse la loro prima volta. E perfino il bello e dannato del rock italiano,, frontman dei Maneskin , ha pianto come un bambino davanti al pubblico dell’Ariston e qualcosa come dieci milioni di telespettatori.