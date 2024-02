Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi, un'icona gay come mai nessun concorrente nella storia del reality

Nemmeno 24 ore ed è già la vincitrice annunciata del Grande Fratello Vip 7 , il reality di Canale 5 iniziato lunedì 19 settembre. E’(42 anni), attrice, showgirl e cantante, come lei stessa si definisce. Un nome forse poco noto al grande pubblico ma conosciutissima nel mondo queer e tra i più giovani visto che sui social, TikTok in particolare, è seguitissima grazie ai suoi video chiassosi e sfacciati e alle sue esclamazioni diventate poi dei tormentoni, compreso “”.” dichiara Ferruzzi il cui nome di battesimo è Massimo. “” spiega la donna che ha portato a termine il percorso di transizione molti anni fa, iniziando le operazioni per il cambio sesso all’età di 16 anni. Volto noto degli ambienti notturni milanesi e romani, viste anche le conoscenze di personaggi del calibro di Simona Ventura e Christin De Sica, la donna è “una creatura che si è auto forgiata sin da quando ha 16 anni, costruendosi come voleva e senza mezze misure” aveva dichiarato in un’intervista alla rivista “Rolling Stone”. “Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito” aveva spiegato sottolineando il suo pensiero sugli uomini: “. Ti vogliono quasi sempre sfruttare o sottomettere. Sembrano dire ‘tu sei diventata così per piacerti’. Oppure pensano che le trans siano tutte prostitute ma questo era un fenomeno degli anni Settanta”.Eccentrica e irriverente nei modi e nelle parole, parla liberamente di tutto: dagli amori - “Ho avuto amori impossibili. Anche storie con personaggi famosi” – al rapporto con lache definisce “una meraviglia” (non per nulla è amica del chirurgo dei vip, Giacomo Urtis).. Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri” aveva detto nell’intervista a “Rolling Stone”. Se dell’opinione altrui poco le importa, l’artista transgender, con i suoi eccessi, difende a spada tratta la sua. E le unghie con lo smalto rosso fuoco e lunghissime “sono la mia espressione di libertà”.Insomma, una donna che va dritta all’obiettivo. “” sostiene Ferruzzi che in prima serata su Canale 5 ha già lasciato il segno anche se fino a poco tempo fa pensava che il “mondo della tv è una piccola mafia, invitano solo chi vogliono loro e a patto che dica ciò che vogliono loro”.