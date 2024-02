Giffoni, il film per sensibilizzare sulle leucemie. E Pinocchio pianta alberi

“Noi anni luce”, trama e cast del film

Pinocchio and Friends al Giffoni

Al Giffoni il film sulla leucemia con il patrocinio dell’Ail. Torna anche Pinocchio per la salvaguardia dell’ambiente L’atteso teen-drama “” di Tiziano Russo, prodotto e distribuito da Notorious Pictures, sarà presentato in anteprima al Giffoni Film Festival oggi, domenica 23 luglio , in esclusiva per i 6.500 di #Giffoni53, e uscirà al cinema ilIl film, con protagonistie Rocco Fasano, al fianco di, Fabio Troiano, Adalgisa Manfrida e la celebre cantante, ha ottenuto il patrocinio dell’Ail, l’Associazione italiana contro leucemie , linfomi e mieloma. “Siamo lieti di patrocinare ‘Noi anni luce’, un film delicato e profondo che contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro i tumori del sangue ” ha detto Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail.“Contribuisce anche alla promozione dellae della donazione del midollo osseo in particolare tra i giovani, un gesto di fondamentale importanza per garantire le terapie per ie le regolari attività ospedaliere” prosegue. Poi conclude: “È essenziale agevolare i percorsi che portano i ragazzi a esseree coscienti dei bisogni del prossimo”.Il film, in anteprima al Giffoni Film Festival oggi 23 luglio (ore 18,30), arriva nelle sale il 27 luglio. Da un soggetto di Isabella Aguilar, Guglielmo Marchetti e Federico Sperindei, e da una sceneggiatura di Isabella Aguilar e Serena Tateo, “Noi anni luce” è basato sul film "Matching Jack", diretto da Nadia Tass, tratto dalla sceneggiatura di Lynne Renew e David Parker.Dopo il recente successo di “ Skam Italia 5 ”, il registaprosegue con il genere teen, affrontandoe delicate come la malattia, le relazioni amorose e familiari, ma anche l’amicizia e il riscatto sociale. “Noi anni luce”, infatti, racconta la storia di(un’intensa Carolina Sala), una ragazza di 17 anni che, all’improvviso, scopre di essere affetta da leucemia . La sua unica possibilità di salvarsi è un, ma il solo a poterglielo donare è suo padre che non ha mai conosciuto.Inizia, così, il racconto di formazione di Elsa, che intraprende questoalla ricerca dell’uomo che può salvarle la vita. Ad accompagnarla c’è(interpretato da Rocco Fasano, anche lui reduce dal successo di “Skam Italia”, di cui è stato protagonista nella seconda stagione, e del film “Non mi uccidere” di Andrea De Sica), un ragazzo conosciuto in ospedale affetto dalla stessa malattia di Elsa. Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo tranne il fatto di avere la, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto...Nel ruolo dei genitori di Elsa troviamoe Fabio Troiano. Ad interpretare Mila, invece, la giovane che i due protagonisti incontreranno durante il loro viaggio, è la celebre cantante Laila Al Habash, arrivata al successo con il singolo indie-pop di culto “”. Nel cast anche la giovane Adalgisa Manfrida (vista nella serie Netflix “Luna nera”), nei panni dell’infermiera Carla, e Daniele Parisi (anche lui visto in “Skam Italia”), che interpreta il medico.Torna anche quest’anno al Giffoni Film Festival “”, la serie televisiva creata da Iginio Straffi e in onda dal 2021 su Rai Yoyo. Il successo tutto italiano ha conquistato bambini e famiglie, arrivando a conquistare ben presto anche il pubblico internazionale.La 53esima edizione della rassegna ospiterà un evento speciale domenica 23 luglio, con un’anteprima esclusiva deidella serie targata Rainbow che si prepara al lancio su Rai Yoyocon inedite avventure e personaggi. Oggi,(ore 18) i Giffoners avranno la straordinaria opportunità di vederedella nuova serie presso la Sala Lumiere, preceduti dalla proiezione di un medley delle principali avventure della prima serie.sfileranno sul Blu Carpet, si esibiranno in una performance di ballo sulle note di una nuova canzone della seconda serie e, dopo la visione degli episodi, presenteranno il favoloso progetto "" in collaborazione con Treedom , l'iniziativa per rendere il, che ha permesso ai fan di Pinocchio di contribuire alla‘regalando’ simbolicamente un albero o partecipando all’impresa di piantare ben 500 alberi in Camerun, Colombia, Kenya, Nepal, Tanzania. Al termine dell’incontro speciale, i bambini potranno farsi fotografare con Pinocchio e Freeda e portare a casa il“La Foresta di Pinocchio” in collaborazione con Treedom, per vivere mille avventure con i personaggi della serie.