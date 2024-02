Il Dono, il nuovo corto Disney per Natale dedicato ai legami tra fratelli e alla famiglia allargata

La trilogia “Dalla mia famiglia alla tua”

L'impegno sociale di Disney

Un toccante tributo ai legami tra fratelli e alla famiglia allargata per il Natale della Disney . Dopo il corto " Reflect ", da qualche giorno, su tutte le piattaforme social della nota, è disponibile “Il Dono”, un cortometraggio (tre minuti circa) che sostiene ancora una volta l'associazione- che si occupa di realizzare sogni e desideri di bambini malati - e che è legato ai due precedenti, del 2020 e 2021, “” e “” che raccontano i cambiamenti nella vita di una famiglia durante le festività. La trilogia intitolata “” ha già raggiunto oltre 190 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.“Il Dono” è unae quotidiana, che riesce a commuovere senza proferire una sola parola. La protagonista è, la piccola di casa in una famiglia allargata che nei giorni di Natale si sente un po' trascurata dalla mamma, di nuovo incinta. Il fratello più grande Max, la aiuta a uscire da quel momento un po’ difficile (anche grazie anche all’aiuto del peluche di Topolino che si illumina al buio) e alla fine il nuovo arrivato in casa riporta l’armonia.I dialoghi nella storia sonoper consentire alla musica di guidare le emozioni. Nella versione italiana di quest’anno il brano “” che fa da colonna sonora al cortometraggio è interpretato dall’attrice Diana Del Bufalo (già voce di Isabela Madrigal in “ Encanto ” del 2020). “Io canto da tutta la vita, ma la mia voce pulita e chiara non andava bene per dei dischi e” è il commento dell’attrice italiana.“Il Dono”, inoltre, rappresenta anche una vera e propria, dal momento che al suo interno sono presenti non meno di nove ‘’, rimandi e citazioni ad altre pellicole del grande impero Disney, dai film d'animazione fino al Marvel Cinematic Universe . Tra i vari ‘easter-egg’ spicca il dolcissimo disegno ispirato a "" sulla maglia del cane Sanka durante la scena del pattinaggio sul ghiaccio, realizzato da una dolcissima ragazzina di 12 anni, Sienna dal Regno Unito, che sogna di diventare una fashion designer.”, il primo cortometraggio di Natale realizzato da Disney, è stato presentato nel 2020. In questo primo capitolo i fan hanno incontrato per la prima volta, scoprendo la profondità del loro legame , rafforzato anche dalle tradizioni natalizie tramandate di generazione in generazione. “” il secondo capitolo del Natale 2021, seguiva Nicole, ormai cresciuta e diventata mamma, e i suoi bambini Max ed Ella mentre davano il benvenuto in famiglia al padre acquisito dei bambini. Al centro della narrazione, uno speciale libro di favole per celebrare la magia che si crea quando si trascorre del tempo insieme.Nelle storie, “, capace di unire le generazioni (attraverso un peluche che passa tra grandi e piccoli) e che si fa portavoce del Natale, rievocando anche la felicità che abbiamo provato in tanti in famiglia riunirci e vedere a Natale un film Disney” spiega, General Manager Consumer Products, Games and Publishing Italy e Vice President Emea Retail Channel Strategy della Disney. Anche quest’anno c'è un. “Il nostro obiettivo è. Siamo grati a tutti per il supporto ricevuto per questa campagna natalizia e speriamo davvero che i fan e le famiglie apprezzino anche quest’ultimo, toccante capitolo della trilogia” sono le parole di, vicepresidente del reparto marketing e comunicazione Disney.Con “Il Dono” prosegue anche ladella Disney con l’organizzazione. “Dal 1980, abbiamo realizzato con loro più di 145mila fra momenti speciali e desideri di bambini affetti da gravi malattie. Con i primi due corti dal 2020, abbiamo raccolto per loro oltre 4 milioni di dollari con donazioni e prodotti a tema.ancora tanti momenti speciali ai bambini alle prese con il delicato processo di guarigione” fanno sapere dalla Disney che invita i fan di tutto il mondo a dare il proprio supporto a Make-A-Wish. L’associazione è presente anche in Italia : la Onlus è nata nel 2004 a Genova, fondata da, in ricordo della loro Carlotta, scomparsa quando aveva solo dieci anni, a causa di una grave malattia. “Noi desideriamo onorare la sua memoria facendo quello che lei voleva fare: portare un momento di. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di impegnarci e di portare la meravigliosa missione di Make-A-Wish anche in Italia. Siamo sicuri che la nostra Carlotta è contenta di quello che stiamo facendo e sentiamo che è lei a guidarci dall’alto con il suo indimenticabile sorriso” spiegano i fondatori.