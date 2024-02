Il messaggio choc dell'attore Armie Hammer: "Sono un cannibale al 100%"

Non si arresta la caduta dell'attoreIl divo americano 35enne è esploso con "", film diretto da Luca Guadagnino, dove interpretava Oliver, il ventiquattrenne ebreo americano di bell'aspetto, intelligente e spigliato, che ha una storia d'amore omosessuale con Elio, un adolescente sensibile ed istruito, interpretato daMa la carriera in ascesa di Hammer ha subito un brusco arresto aquando un'ex fidanzata, affiancata da altre donne, lo ha accusato di, diventate poi accuse di stupro . Un anonimo account di Instagram ha poi pubblicato diverse conversazioni, non ufficialmente confermate come veritiere, avvenute tra l'attore e varie donne dal 2016 al 2020, mentre Hammer era ancora sposato (con Elizabeth Chambers) e in cui l'attore confessa di avere fantasie sessuali BDSM (termine che identifica la vasta gamma di pratiche relazionali-erotiche quali il bondage, la dominazione e sottomissione, il sadismo e masochismo) estreme, come sangue, violenza, stupro e. Dopo le accuse e lo scandalo , l'attore è stato fatto fuori da Hollywood e si è trasferito alledove lavora come venditore di multiproprietà e concierge. Ma il caso Hammer non è finito. Anzi, è in arrivo unache lo inchioderebbe definitivamente."House of Hammer" è il titolo delle tre puntate del docu firmato da- in uscita il 2 settembre sulla piattaforma Discovery+ - che racconta nel dettaglio lesollevate contro l'attore e l’oscuro retaggio della dinastia Hammer. Grazie ad un accesso esclusivo e rivelazioni choc, il documentario porta gli spettatori negli oscuri giochi di potere della famiglia Hammer, per tre ore di visione davvero eloquenti. “Le accuse di stupro e abuso scagliate contro Armie Hammer negli ultimi anni sono solo la punta dell’iceberg se si prende in considerazione. Con ‘House of Hammer’ assistiamo ai dettagli profondamente inquietanti e ai sinistri segreti che soldi e potere non possono nascondere" dice, presidente di Crime and Investigative Content, Linear and Streaming. E aggiunge: "Questo documentario offre un'importante piattaforma alle donne coraggiose che si sono esposte e hanno condiviso le loro storie. Speriamo che il loro coraggio aiuti a continuare il dibattito sull’abuso nella nostra società".Nella docuserie, a parlare sonodella star di "Chiamami col tuo nome",. Entrambe rivelano i messaggi che avrebbero ricevuto da Hammer. "All’inizio era tutto perfetto - dice Vucekovich nel doc - ma poi le cose sono cambiate. Lui è uno che supera i limiti un po’ alla volta, finché non diventi totalmente sua. Una volta mi ha scritto: ''. Mi ha spaventata a morte". Tra le voci raccolte da "House of Hammer" c’è anche quella della stessa zia di Armie,, che confessa: "Quando questa storia è venuta fuori, non mi ha stupito per niente. Non è che un giorno ti svegli e all’improvviso diventi una persona così oscura e manipolatrice". La zia si è spinta ancora oltre, dichiarando: "Questo comportamento ha radici profonde", lasciando intendere che, appunto, l’intera famiglia sarebbe facile a questo tipo di perversioni. Ciascun episodio della docuserie getta luce su undi abusi che va ben oltre le accuse lanciate contro l'attore caduto in disgrazia. Arricchita da filmati d'archivio inediti, "House of Hammer" tesse una storia agghiacciante dellacovate dietro decenni di potere e denaro.