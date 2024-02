Ireland Baldwin, figlia della Basinger, "no" al selfie nudo: “Ho abortito dopo uno stupro”

Ireland e il nudo

Dai disturbi alimentari alla body positivity

Il dolore dell'aborto dopo l'orrore dello stupro

La confessione

Bellezza e scandalo. Non potevano essere queste le due anime di, 27 anni, modella fashion biondissima e avvenente. Del resto, la carica sexy ce l’ha nel dna, visto che è la figlia dell'attrice 68enne(e, 64 anni) irresistibile protagonista diSi è fatta immortalare nuda più volte, facendo preoccupare sua mamma, che qualche anno fa, guardando le foto della figlia che impazzavano sui social, si è detta preoccupata di “questa generazione di selfie, selfie e ancora selfie”. Ma per la bella Ireland laè anche e soprattutto una sfida contro l’ipocrisia. E così ha continuato a farsi immortalare, anche nelle situazioni più insolite, rivelando ai suoi followers pose inconsuete, nei momenti quotidiani più diversi, all’insegna del “mostrarsi così come si è”. E così è diventata una vera e propria paladina in fatto di. Tra le tante, ha postato una foto in cui lei e sua cugina,, anche lei di professione modella, hanno eseguito un trattamento estetico per il contouring del viso, in pratica un ritocco al doppio mento. Entrambe si sono mostrate con una. Ed è così, col viso fasciato, che la modella in un video ha spiegato la decisione che l’ha portata a sottoporsi a questo tipo di trattamento estetico . La figlia della Basinger ha postato anche una foto senza veli con tanto di maschera di bellezza sul viso. Distesa sul letto, in versione ‘femme fatale’, Ireland haHa corredato l’immagine col commento ironico “Una ragazza davvero sexy”, mostrandosi con tanto maschera rilassante e i suoi molti tatuaggi in bella mostra, coprendo il capezzolo che faceva capolino con una X nera. Mae la bella Ireland non l’ha presa affatto bene, spiegando nelle sue ‘stories’ che in una settimana era la terza volta che le succedeva lo stesso ‘inconveniente’. E lancia l’allarme: la nudità femminile è troppo spesso sbandierata, o ancora più spesso indebitamente censurata? E considerando che invece le foto di uomini a torso nudo non vanno incontro agli stessi trattamenti, la domanda che sorge spontanea, a questo punto, è: fra quanto tempoal pari di quella maschile?Le foto di Ireland Baldwin, in topless come in slip trasparenti, non sono solo un trionfo di provocante sensualità e una bella sfida al mondo social, ma molto di più. La modella si è schierata per una ‘normalizzazione’ del corpo femminile dopo che , da giovanissima, ha sofferto di disturbi alimentari . E anche quando, proprio come sua madre,, lo ha fatto per lanciare un messaggio ben preciso: “Meglio nuda che in pelliccia”. Si è schierata contro la politica di Instagram anche quando si è fatta immortalare mentre si abbassava il costume in California, sulla spiaggia di Big Sur. E non è la sola sta che si spende contro questo tipo di censura. La stessa Madonna in una intervista su Cosmopolitan si è detta incredula di questo atteggiamento anacronistico, dal momento che: “Ci sono seni ovunque in opere d’arte, dipinti e sculture”. E altre nudità circolano liberamente in altri social.Ma c’è di più. Dopo la recente decisione della Corte Suprema americana sull’aborto , la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin ha raccontato di aver lei stessa abortito dopo che era rimasta incinta a seguito di uno stupro . Facendo riferimento alla dolorosa separazione dei suoi genitori, ha confessato: “So cosa si prova a nascere tra due persone che si odiano, per questo ho scelto di abortire”.“Lo dissi solo a un’infermiera che mi curò – ha rivelato – e a nessun altro, neppure al mio fidanzato.”. “Sono stata violentata da adolescente, ero completamente priva di sensi, e questo ha cambiato la mia vita”. Una confessione rivolta a tutte le donne che vivono la stessa condizione: “Penso a come sarebbe stato crescere un figlio in quel momento – ha detto la modella - con tutto quello che stavo passando.”. Unache la 27enne ha scelto di fare su, dove ha detto: “Ho anche pensato di farlo nascere e darlo in adozione, ma crescere un bimbo senza la sicurezza finanziaria e un partner che ti ama non avrebbe funzionato”. E a chi si trova nella stessa situazione dice: “Ho scelto e sceglierei di nuovo me stessa. È la tua vita, è una tua scelta”.