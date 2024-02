Isola dei Famosi 2023 arcobaleno: Cecchi Paone e il fidanzato

La differenza d’età della coppia

L’Isola 2023 è arcobaleno. Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini sbarcano al celebre programma tv “ L’Isola dei famosi ”, edizione numero 17, ai nastri di partenzasu Canale 5. I due sono ladi un reality show italiano. Una quota arcobaleno importante in questo periodo storico dove i diritti delle coppie omosessuali sono sotto attacco in Italia (le recenti polemiche sul riconoscimento dei figli delle coppie gay ) e non solo: dagli Usa all’ Uganda è una ‘caccia alle streghe’. I due sbarcano proprio per ricordare che sono “”.Il giornalista, conduttore, saggista e politico italiano (61 anni) non è nuovo all’esperienza. Questa è la terza volta che si concede un’avventura da naufrago. E al tempo stesso è la primae con un obiettivo preciso. “Il conduttore romano non è nuovo nel reality, questa è infatti la terza partecipazione al programma per Cecchi Paone ed è pronto a condividerla con il compagno Simone Antolini sulle spiagge di Cayo Cochinos, con un obiettivo preciso:” si legge nella pagina Mediaset di presentazione dei concorrenti dell’Isola.ha 24 anni: è nato in provincia di Ascoli Piceno il 1 ottobre del 1999. E’ studente di scienze giuridiche e nel tempo libero aiuta i genitori nel negozio di alimentari che vende prodotti a km zero Il suo nome è salito alla ribalta nelle cronache rosa per il fidanzamento con Cecchi Paone.Il giornalista ha più del doppio, 61 anni. Latra i due è 38 anni. I due, comunque, si dichiarano semplicemente una coppia e non sembrano far caso alle rispettive date di nascita. Intervistato da “Nuovo Tv” il naufrago ‘veterano’ ha raccontato: “Con grande entusiasmo confermo che io e Simone abbiamo ricevuto la proposta di partecipare al reality e”. E ancora: “Io e Simone saremo la prima coppia gay a partecipare a un reality show in Italia. Quale messaggio ci piacerebbe mandare? Sentiamo una grande responsabilità. Vorremo mostrare. Non vogliamo fare proclami, ma solo far vedere che un uomo adulto e un ragazzo si amano e possono essere uno dei tanti modelli possibili di coppia”.La coppia sta insieme da circa un anno. L’ufficialità è arrivata nell’estate 2022 con la paparazzata di “Chi”: la rivista ha pubblicato le foto di baci e abbracci tra Simone e Alessandro. E quel momento non è stato facile, soprattutto per il giovane Antolini. “Quando la nostra storia è diventata pubblica sul web, Simone ha subito attacchi omofobi spaventosi. Lui è giovanissimo e non è un personaggio pubblico, quindi, è rimasto sconvolto” ha raccontato il giornalista in una vecchia intervista, spiegando anche che Antolini “si è ritrovatosui profili social. All’inizio i suoi genitori gli hanno detto die lui si è trasferito a casa mia”.In una recente intervista radiofonica al popolare programma “La Zanzara”, Cecchi Paone si è lasciato andare ama anche profonde. In entrambi i casi vere,. Raccontando che festeggerà il primo anniversario con il fidanzato proprio in Honduras, il giornalista con candore ha ammesso: “Di Simone mi piace il cu*o, è la verità”. Ma oltre l’attrazione c’è di più. “Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla Meloni:” le parole di Cecchi Paone. Il conduttore, sempre a “La Zanzara” ha confessato di avere un desiderio: diventare padre. “Sono contrario all’utero in affitto , usare una donna come una incubatrice non lo farei mai.con il mio compagno Simone? Lo farei subito. Immediatamente, ma purtroppo qui in Italia non si può”.Lada naufrago di Alessandro Cecchi Paone è del 2005: si tratta dell’edizione numero 5 condotta da “SuperSimo” (per la quinta volta consecutiva). Lo sbarco del giornalista avviene il 19 settembre,nel corso della quinta settimana per: sia per lasciare l'opportunità della vittoria ai non famosi e in parte adducendo il fatto che gli manca molto la connessione a internet, l'uso del suo palmare, del suo orologio e il cibo. Nel tempo trascorso sull’Isola, viene criticato dai compagni per la sua pigrizia e più volte si ritrova a fare ildurante la notte insieme a Debora Caprioglio. Il bis lo fa nel 2012, l’edizione numero nove vinta da Antonella Elia, sempre in onda su Raidue ma con la conduzione di Nicola Savino. Il giornalista romano torna a casaAl timone dell'Isola dei famosi, per il terzo anno consecutivo, c’è Ilary Blasi : per lei è la prima volta da ex moglie del 'Capitano' Francesco Totti e soprattutto torna in tv dopo la dolorosa e chiacchierata separazione. L’inviato speciale in Honduras è ancora una voltamentre in studio gli opinionisti sono Vladimir Luxuria - ormai rodata nel ruolo - e, per la prima volta, Enrico Papi. Isulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù. Per la “” troviamo Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.La “”è composta da Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. Infine, nella “” figurano, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale diin gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). L'edizione numero 17 del reality iniziain prima serata su Canale 5.