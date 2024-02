Ivan Cotroneo: "Stop al gender gap nel mondo del cinema"

I cliché nel mondo dello spettacolo

"Le rappresentazioni corrette riescono a spostare l'ago dell'opinione pubblica sulle diversità". Ne è convinto, membro del comitato scientifico di "Luce!" e ospite della festa a Palazzo Vecchio a Firenze. Ha dialogato sulle rappresentazioni della diversità nell'arte, cinema e spettacolo con la direttrice di Qn La Nazione Il Resto del Carlino Il Giorno"Da sempre - dice Cotroneo - cerco di accendere un faro su realtà che non vengono raccontate, da 'Tutti pazzi per amore' alla 'Compagnia del cigno. Tanti sono i film che ho visto che mi hanno aperto gli occhi. Purtroppo lavoro in un mondo in cui il gender gap è orribile. Lesono al di sotto dele lesono intorno al. E' un retaggio del passato, di cui ci portiamo ancora oggi dietro i segni. Lo sguardo femminile è poco visto al cinema, un film su sei porta la firma di una regista. Ho lavorato molto su Rai 1 trattando temi di disabilità, malattie sessualmente trasmissibili, omosessualità con rappresentazioni corrette che aiutano a cambiare la visione dell’opinione pubblica attraverso uno sguardo reale su quel segmento di società prima rimasto nell'ombra"."Siamo ancora ancorati ai cliché che portano ad una rappresentazione errata delle diversità. Vedo anche molto sessismo nel mondo dell’intrattenimento. Io faccio il possibile e anche altri come me provano a mettere in scena rappresentazioni corrette come è accaduto con “Tutto chiede salvezza” che aiuta a sfidare i cliché come quelli sul femminile e sulla bellezza, duri da combattere perché sono interiorizzati. I cliché vendono ancora perché apparentemente la ripetizione di una rappresentazione del passato appare più rassicurante, anche se non trova riscontri reali nella società attuale". "Le mie speranze sono riposte nei giovani che sono più liberi e fuori dagli schemi di quanto lo eravamo noi alla loro età. Le mie paure invece sono legate a questo periodo di cambiamento in cui chi non è preparato all' inclusione potrebbe reagire opponendo una forte resistenza al cambiamento".