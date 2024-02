Jamie Campbell Bower sulla sua dipendenza: "Sono sobrio da sette anni e mezzo"

12 and a half years ago I was in active addiction. Hurting myself and those around me who I loved the most. It got so bad that eventually I ended up in a hospital for mental health. I am now 7 1/2 years clean and sober. I have made many mistakes in my life — Jamie Campbell Bower (@Jamiebower) July 27, 2022

But each day is a chance to start again. Atone for mistakes and grow. For anyone who wakes up thinking “oh god not again” I promise you there’s a way. I’m so grateful to be where I am, I’m so grateful to be sober. I’m so grateful to be. Remember, we are all works in progress J x — Jamie Campbell Bower (@Jamiebower) July 27, 2022

"Ho fatto molti errori nella mia vita, ma ogni giorno c’è una possibilità di iniziare da capo". A parlare è la star " Stranger Things . L'attore, 33 anni, nella celebre saga Netflix interpreta inizialmente Henry Creel e dopo una lunga sessione di trucco diventa, creatura mostruosa e fondamentale della quarta stagione della serie.Via social l'acclamatoracconta del suo passatoper la sua salute mentale e con un post pubblicato su Twitter celebra i suoi sette anni e mezzo di sobrietà . "12 anni e mezzo fa ero in una dipendenza attiva. Facendo del male a me stesso e a coloro che mi circondavano e che amavo di più" scrive Jamie Campbell Bower.L’attore spiega che la sua dipendenza aveva continuato a peggiorare fino al punto in cui ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale: "che alla fine sono finito in un ospedale per la salute mentale". Questo, però fa parte del passato. ". Ho commesso molti errori nella mia vita, ma ogni giorno è un’occasione per ricominciare" scrive l'attore specificando che ha intenzione di continuare a "espiare gli errori e crescere".In un'intervista rilasciata a i-D nel 2019, l'attore (in passato anche cantautore e modello) aveva raccontato come stava procedendo la sua lotta contro la: "Sono in via di guarigione e una delle prime cose che ti insegnano quando sei in fase di guarigione è di essere onesto su ciò che provi, come senso di colpa, vergogna, paura, tristezza". Il percorso per lasciarsi tutto alle spalle è stato lungo e difficile ma ora per Campbell Bower, contrariamente al suo personaggio Vecna, il buio e il far male agli altri sembrano essere solo unI fan hanno apprezzato molto la confessione social dell'attore che sul suo ruolo da 'cattivo' di "Stranger Things", alla vigilia della quarta stagione, aveva detto: ". Ha già questo sistema di credenze che il mondo sia una bugia e che sia ingiusto. E quindi prepararsi consisteva nel tirare fuori questo e scavare ancora più a fondo. Questo significava meditazione oscura, suoni a bassa frequenza, dire lo stesso genere di cose più e più volte. Volevo schiarirmi la mente e poi avere queste frasi che inserivo ancora e ancora e ancora. Andare in giro a tarda notte.. La musica è stata di grande aiuto per me. L’ho usata per rimanere concentrato e mi sedevo in una sorta di buio pesto“.L'attore nato a Londra il 22 novembre 1988 ha ottenuto il suo primo ruolo importante in "", film del 2007 diretto da Tim Burton, al fianco di Johnny Depp . È apparso anche in due importanti saghe: in quella di "Twilight", precisamente da New Moon in poi, ha interpretato Caius, uno dei vampiri appartenenti al clan dei Volturi, e prima in "Harry Potter e i Doni della morte". In "Animali Fantastici 2", inoltre, veste i panni di un giovane Gellert Grindelwald (la cui versione adulta è invece affidata a Johnny Depp). Tra i suoi ruoli memorabili anche quello di Jace nel film "Shadowhunters – Città di ossa"