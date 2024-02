Jennifer Lawrence: "Quando mi scelsero per Hunger Games mi chiedevano 'Quanto peso perderai?'"

"I don't know if I want all the girls who are going to dress up as Katniss to feel like they can't because they are not a certain weight." Jennifer Lawrence opens up to Viola Davis about the scrutiny over her weight during #TheHungerGames. https://t.co/TqYPwDLCC4 pic.twitter.com/UYNtbWTGuD — Variety (@Variety) December 7, 2022

". Era questa la domanda ricorrente che la 32enne, si è sentita porre più e più volte, come un mantra, un interrogativo ricorrente e ossessionante. L'attrice del Kentucky si è unita a Viola Davis per il formate ha rivelato che quella era praticamente l'unica curiosità che tutti avevano quando è stato annunciato il suo casting per la celebre serie di film fantasy/distopici "", che l'hanno resa una vera e propria superstar mondiale. Nonostante la nomination all'Oscar per "Winter's Bone", la Lawrence era infatti ancora una relativa esordiente quando è stata scritturata per il"'Hunger Games' è stata", ha detto la Lawrence a proposito del suo ruolo. "Quei libri erano enormi e sapevo che il pubblico di riferimento erano i bambini" aggiunge. "Mi ricordo che le discussioni principali (dopo il casting) riguardavano il tema ' Quanto peso perderai? '. Oltre al fatto che io ero giovane e che stavo crescendo e non potevo stare a dieta, non voglio che tutte le ragazze che vestiranno i panni di Katniss si sentano. E non posso permettere che una simile idea si insinui anche nel mio cervello".Per la Premio Oscar (come migliore attrice ne Il lato positivo) la serie "Hunger Games" ha rappresentato una rara opportunità di fare un film d'azione con protagonista un'eroina femminile . Molti anni dopo,ha avuto un'opportunità simile con "The Woman King" . "Ricordo che quando stavo girando Hunger Games, nessuno aveva mai messo una donna come protagonista di un film d'azione perché non avrebbe funzionato, perché ci dicevano che le ragazze e i ragazzi possono identificarsi indifferentemente con un protagonista maschile, ma i maschi non possono identificarsi con una protagonista femminile", ha detto Lawrence. "E mi rende così felice ogni volta che vedo uscire un film che fa a pezzi tutte queste convinzioni e dimostra che si tratta solo di unaper tenere certe persone fuori dal cinema. Per mantenere certe persone nelle stesse posizioni in cui sono sempre state".