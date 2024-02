Joe Bastianich, i commenti infelici sulle malattie di Giorgia Soleri

Joe Bastianich, giudice anche nella vita?

Barbara Prezi e Giorgia Soleri, una battuta poco felice

La settima puntata di, il noto reality show targato Sky e Now Tv, è andata in onda giovedì 20 aprile. Nel corso della presentazione della tappa, i conduttori Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca hanno incalzato Joe Bastianich e Andrea Belfiore, chiedendo quali sono le motivazioni che secondo loro hanno spinto gli altri partecipanti a prendere parte alla trasmissione. Il 54enne statunitense, di tutta risposta, si è lasciato andare ad una dichiarazione poco felice: "I Novelli Sposi sono fortissimi,Alcune coppie sono qui con motivazioni meno pulite di altre. Per motivazioni mediatiche, emozionali, competitive. Mi chiedo quali coppie le abbiano più pure, e più allineate con i valori che condivido". Il giudice di Masterchef e XFactor non ha trattenuto un pensiero maturato già da molte puntate, durante le quali si era lasciato andare a dichiarazioni apparentemente più pacate nei confronti delle altre coppie.Non è tardata la risposta di Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, della coppia delle Attiviste : "Io sono qua per dimostrare a me stessa che,, posso cercare di avere una vita normale. Il dolore cronico ti distrugge fisicamente e mentalmente. Ho deciso di fare questa esperienza devastante per dirmi 'Ce la puoi fare!' ".La risposta dell' influencer 27enne non ha convinto l'imprenditore che, fiancheggiato dal suo compagno di squadra Andrea Belfiore, ha aggiunto: "Dipende da come la percepisci. Io, nella loro vita: che cosa fanno? Che valori hanno? Sono qui per trasmettere un messaggio che magari non è neanche vero, cercando di portare a casa solo immagini fighe? Vengono qui e si trasformano, diventando una cosa diversa da quello che sono. I comportamenti valgono più delle parole". Anche, campione della nazionale italiana di calcio, si è sentito tirato in causa dalle accuse del suo sfidante: "Non so se le parole di Joe erano riferite a me. Io sono qua per una rivincita. Un anno fa ho avuto un, ho sofferto moltissimo. Sono felice di affrontare questa sfida con mia moglie". Dopo questa dichiarazione Barbara è scoppiata in lacrime, testimoniando tutto la sofferenza vissuta durante il brutto periodo di suo marito, e ricordando che ognuno di noi, indipendentemente da ciò che mostra, può dover affrontare molte sfide che vuole tenere nascoste In un contesto così stressante, connotato da unomolto elevato, le frasi al fulmicotone si sono protratte per tutta la tappa. Barbara Prezi, durante un passaggio condiviso tra Mediterranee e Italoamericani, è tornata sulle recenti parole di Giorgia Soleri e Federica Fabrizio: "", ha affermato, ironizzando in modo decisamente poco rispettoso sulle malattie croniche delle quali soffre l'attivista milanese.Una dichiarazione che non è stata ben accolta né dalle ragazze, sbeffeggiate facendo leva su, né dai Novelli Sposi, con Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini , che ha parafrasato le frasi pronunciate da Bastianich a inizio puntata per sbeffeggiare Barbara Prezi, difendendo così Attiviste e Siculi. Anche la Divina si è lasciata andare a dichiarazioni pesanti nei confronti della modella milanese che da poco aveva attaccato Giunta: "Ti abbasso di altri 10 centimetri. Sei molto brava a fare lo show e, infatti, è giusto che tu sia qui a fare televisione". Un modo di dire veneziano, che parafrasato in italiano ha inasprito ancora di più il clima di tensione che ha iniziato a pervadere la trasmissione. Una tappa sicuramente accesa, dunque, che ha svelato le carte in tavola e le alleanze per la corsa alla finale, che dalla prossima puntata proseguirà in Cambogia. Ma non solo. Queste discussioni hanno sicuramente mostrato la verae la personalità di numerosi concorrenti.