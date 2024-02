Johnny Depp, in beneficenza il milione ricevuto da Amber Heard

Beneficenza, le 5 associazioni benefiche scelte dal divo

Johnny Depp: a 60 anni un nuovo inizio

dà in beneficenza il milione di risarcimento ricevuto da. I soldi sono legati alla causa per diffamazione persa dall’ex moglie del ‘Pirata dei Caraibi’. Nei giorni scorsi, l’attrice Amber Heard (37 anni) ha saldato la somma che doveva all’ex marito e interprete di “Edward mani di forbice” (sono stati sposati per 15 mesi tra il 2015 e il 2016) dopo che, nel giugno del 2022, la giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, aveva stabilito cheil divo di Hollywood.La causa per diffamazione intentata da Depp contro Amber si basava su un editoriale pubblicato sul “Washington Post” in cui l’attrice si definiva “una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica ”. Nel processo per diffamazione la somma stabilita era di 10,35 milioni di dollari. Dopo aver provato una serie di ricorsi caduti nel vuoto, la protagonista femminile di “Aquaman” si era poicon Depp per una cifra decisamente più bassa, un milione di dollari.L’attrice aveva, però, precisato che il“non rappresentava un’ammissione di colpevolezza”. Adesso, con l’aiuto dell’assicurazione, Heard ha pagato il suo debito.Fonti vicine ai due attori hanno riferito a Tmz che Johnny Depp devolverà la somma dia cinque organizzazioni benefiche, suddividendo il risarcimento in cinque parti uguali. La star ha scelto di supportare una varietà di cause benefiche, selezionando organizzazioni che si dedicano all'assistenza aiaffetti da malattie potenzialmente fatali, alla fornitura di alloggi pere alla conservazione degli ecosistemi e dell'a livello globale.Nel dettaglio, il ‘Pirata’ farà beneficenza alle seguenti organizzazioni non profit: la “”, che permette a bambini con gravi malattie e in fin di vita di scrivere e realizzare un loro cortometraggio; “”, che organizza camp estivi sul Lago Hughes, in California, sempre per bambini malati terminali. E, poi, la “” che aiuta le comunità native americane a sostenersi e costruire abitazioni sicure; la “”, alleanza di organizzazioni non profit che si occupa della salvaguardia delle popolazioni indigene dell’ Amazzonia La quinta associazione a cui vanno i soldi è la “”, che si occupa della salvaguardia dell’atollo di Tetiaroa, nell’arcipelago delle Isole della Società, Polinesia Francese. Secondo quanto riferisce Tmz, due delle realtà scelte, ovvero “The Painted Turtle” e “Tetiaroa Society”, sono un tributo a, considerati eroi dalla celebrità di Hollywood. I due attori hanno svolto un ruolo fondamentale nella fondazione e nel successo di queste associazioni nel corso degli anni, e Depp desideratramite queste generose offerte.Johnny Depp ha compiutolo scorso 9 giugno. E sembra che per lui sia un nuovo inizio. Depp, lo scorso anno, anche se aveva vinto la causa contro la ex , era uscito cone le sue chance di tornare a fare il bello e il cattivo tempo a Hollywood sembravano per sempre finite. Invece, a sorpresa, il ‘Pirata’ è tornato a girare: il suo “”, in cui interpreta la parte di re Luigi XV, a maggio ha aperto il festival di Cannes con sette minuti di standing ovation per lui e il resto del cast. Sempre a maggio, poi, aveva ottenutoda 20 milioni di dollari per fare il testimonial del profumo Sauvage di Dior, la fedelissima maison francese che non lo aveva scaricato nei giorni bui del processo.E adesso si prepara una nuova impresa cinematografica:di un biopic su Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio come protagonista e poi il vincitore del Cesar, Pierre Niney e Al Pacino. Le riprese dovrebbero iniziare a Budapest questo autunno e sarà il secondo lungometraggio girato da Depp dietro la macchina da presa dopo “” del 1997, in cui aveva anche recitato al fianco dell'amico Marlon Brando. Ma oltre a di tutto questo - e oltre, pubblicato assieme all'amico e mentore Jeff Beck – c’è la remota (ma tanto sognata dai fan) chance di un ritorno di, il suo ruolo più iconico., presidente della divisione Motion Pictures della Disney, non ha categoricamente sbarrato la strada e quando il “New York Times” glielo ha chiesto esplicitamente, qualche giorno fa, si è limitato a dire che lo studio “in questo momento non si impegna”. Agli ultimi Oscar, d'altro canto, il produttoreaveva auspicato questa possibilità anticipando che “siamo molto vicini” ad avere una sceneggiatura. “Personalmente mi piacerebbe. Posso dire solo questo” le poche parole del produttore.