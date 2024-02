Julianne Moore presidente di giuria alla Mostra del cinema di Venezia. Perché è icona queer

egista, sceneggiatore e produttore argentino

Mariano Cohn, il nostro Leonardo Di Costanzo (Italia); la regista francese Audrey Diwan, l'attrice Leila Hatami dall'Iran e il noto scrittore Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna).

Icona del pubblico queer

Celebre per la sua versatilità al cinema e in tv, tanto da essere anche una vera e propria icona per il pubblico queer, nel corso della

Laura Brown in 'The Hours', un film tratto dall’omonimo romanzo scritto da Michael Cunningham. Brown è una donna infelice nell’America degli anni ’50, che si consola tra le pagine del famoso libro di Virginia Woolf 'La Signora Dalloway' e a volte trova conforto nei baci sulle labbra scambiati con l'amica Kitty (Toni Collette). Ma basta fare un salto di 7 anni più avanti e ritroviamo l'attrice americana (che ha anche la cittadinanza britannica) nel ruolo di Kat, la compagna di Robin Weigert in 'La vita segreta della Signora Lee'. E ancora, nel 2010 fa coppia lesbica - cinematografica - con Annette Benning ne 'I ragazzi stanno bene'.

Saràa presiedere la giuria internazionale del concorso alla 79esima Mostra del cinema di Venezia . In programma al lido dal 31 Agosto al 10 Settembre prossimi, l'attrice 61enne farà parte del gruppo di giurati che assegnerà gli ambiti premi ai lungometraggi in concorso, compresi ilper il Miglior film e il Leone d’argento (Gran premio della Giuria). Al suo fianco ci saranno il rRitenuta una delle migliori attrici della sua generazione, Julianne Moore è stata candidata cinque volte all' Oscar , vincendolo nel 2015 con(2014), in cui ha interpretato il ruolo di una donna a cui viene diagnosticato l'Alzheimer. Si è aggiudicata poi tre Golden Globe ed è stata inoltre la seconda donna nella storia (dopo Juliette Binoche) ad aver completato la cosiddetta '' della recitazione, in quanto è riuscita a portare a casadel continente: l'Orso d'argento al Festival di Berlino, un Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannese due Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile proprio alla Mostra del cinema di Venezia.sua straordinaria carriera ha spesso indossato i panni di. Dopo il debutto cinematografico nel 1990, con il film 'I delitti del gatto nero' e il successo internazionale raggiunto con 'Nine Months - Imprevisti d'amore' (1995) e 'Jurassic Park - Il mondo perduto' (1997), già nel 2002 ha rappresentato sul grande schermo la bellissimaCon, nel 2015, Moore è stata protagonista di '', pellicola tratta dalla storia vera della detective lesbica Laurel Stacie, che dopo aver scoperto di avere un tumore maligno, lotta per concedere la pensione e pari diritti alla fidanzata Stacie Andree.

L'impegno fuori dal set

Ma l'attrice 61enne, in passato come oggi, si è sempre dimostrata attenta alleanche fuori dalle scene, spendendosi in prima persona in importanti battaglie di sensibilizzazione e per il riconoscimento dei diritti. Nel 2011, ad esempio, ha pubblicato il suo, che ha come protagonista una bambina: "I miei figli (Caleb e Liv, avuti con il secondo marito, il regista Bart Freundlich, ndr) hanno una sacco di amichetti con due mamme o due papà, e sanno che– raccontò all’epoca dell'uscita –. Per quando saranno adulti, spero sarà una realtà possibile per chiunque". Ma già negli anni Ottanta l'attrice aveva partecipato alla, a New York, per invocare maggior supporto da parte del governo durante. Supporto che, fino ad allora, si era dimostrato quasi inesistente: "Le persone si ammalavano, morivano velocemente, e nessuno sapeva di cosa si trattasse. Così mi sono unita alla comunità", dichiarò Julianne Moore in un’intervista nel 2015. Cinque anni fa, invece, si è unita alla cantante SIA e alla collega attrice Zoe Saldana nel video musicale di ““, che voleva promuovere la sensibilizzazione sull’HIV e raccogliere fondi per l’associazione #endHIV: nel video, la voce narrante di Moore raccontava la storia di una donna incinta e positiva alla malattia.