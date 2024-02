"Sono innocente fino a prova contraria": la difesa dell'attore Il 26 maggio il Crown Prosecution del Regno Unito ha annunciato per la prima volta le accuse contro la star dei Soliti sospetti. Spacey ha detto cinque giorni dopo che sarebbe "comparso volontariamente" in tribunale per affrontare le accuse.

Scelgo ora di vivere da gay" l'attore ha dovuto affrontare nuove cause. Dopo aver deciso di parlare apertamente della sua sessualità per la prima volta "" l'attore ha dovuto affrontare nuove cause.

sei casi di violenza sessuale, con un'indagine ancora in corso. Insieme a una causa civile del 2016 e a un caso penale per aggressione sessuale per un'accusa di palpeggiamento , che è stata poi ritirata nel luglio 2019, Spacey ha dovuto affrontare ulteriori accuse nel 2018 da altre tre presunte vittime in Inghilterra. A luglio 2019, doveva affrontare almeno, con un'indagine ancora in corso.

Peter Five Eight, hanno descritto la stampa come negativa. "Ci sono quelli che desiderano che lui non reciti, ma sono in inferiorità numerica rispetto ai fan di tutto il mondo che aspettano che un artista che hanno apprezzato per decenni torni sullo schermo. La produzione non è a conoscenza o commenta le varie accuse vorticose e ritiene che sia una questione che spetta ai tribunali determinare la validità. Peter Five Eight è un film per i fan che si preoccupano più dell'arte che dello scandalo". Nonostante l'elenco delle accuse di aggressione sessuale, Spacey è stato nominato come membro principale del cast per unirsi al film italiano 'L'uomo che disegna Dio' del regista Franco Nero. Il film segna il suo primo ruolo cinematografico da quando sono emerse per la prima volta le accuse contro di lui. Alla luce della notizia, i produttori dell'ultimo film di Spacey,, hanno descritto la stampa come. "Ci sono quelli che desiderano che, ma sono in inferiorità numerica rispetto ai fan di tutto il mondo che aspettano che un artista che hanno apprezzato per decenni torni sullo schermo. La produzione non è a conoscenza o commenta le varie accuse vorticose e ritiene che sia una questione che spetta ai tribunali determinare la. Peter Five Eight è un film per i fan che si preoccupano più dell'arte che dello scandalo".

"Apprezzo molto la dichiarazione del Crown Prosecution Service in cui hanno accuratamente ricordato ai media e al pubblico che ho diritto a un processo equo e chefino a prova contraria. Anche se sono deluso dalla loro decisione di andare avanti, apparirò volontariamente nel Regno Unito non appena sarà possibile e mi difenderò da queste accuse, che sono fiducioso dimostreranno la mia innocenza", ha confessato la star in una dichiarazione.