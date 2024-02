La Playlist "Born to be a Sanremo Fan", segui il Festival con Luce!

Born to be a Sanremo Fan: le canzoni della playlist di Luce!

Laè forse una delle più attese degli ultimi anni. Il sipario del Teatro Ariston si alza martedì Amadeus , affiancato da Gianni Morandi , presenterà in compagnia diche si alterneranno di serata in serata: la giornalista Francesca Fagnani , la pallavolista Paola Egonu , l’attrice e conduttrice Chiara Francini e l’influencer Chiara Ferragni (la star della prima e ultima serata, l’). È il Festival dei grandi ritorni (come Paola e Chiara e Gianluca Grignani), degli attesi esordi (come gli intramontabili Articolo 31) e delle nuove voci (dai Colla Zio ad Ariete ). Non a tutti piace, è vero, ma non c’è dubbio: febbraio è il mese in cui per una settimana tutto ciò che ci circonda è un richiamo al Festival … Perché. Chi vincerà? Mancano poche ore per formare le vostre squadre del Fantasanremo , ma noi di Luce! abbiamo già voglia di cantare e rivivere i grandi successi del passato, le canzoni di Sanremo che sono diventate le colonne sonore della nostra vita. Sul nostro sito e su Spotify torna, immancabile, la nostra playlist e questa volta, con ", un puro e semplice omaggio aiche ci hanno accompagnato nel tempo, scrigni di ricordi ai quali sono legati molti momenti della storia del Paese e di quella personale di ognuno di noi. "Nel Blu dipinto di Blu", "Amici come prima", "Occidentali’s Karma", "Ti lascerò", "Musica leggerissima"… in auto, per strada, sotto la doccia, impossibile resistere alla voglia di cantarle tutte. In attesa che Sanremo inizi, ci pensiamo noi a scaldarvi con una playlist che racchiude, canzoni da scoprire e riscoprire, che magari avevamo dimenticato o che ancora ascoltiamo con lo stesso trasporto della prima volta.