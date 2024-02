La prima volta di Jolanda Renga in tv: "Sentirmi dire sei brutta mi ha fatto male. Ho pianto per un'ora"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

”. Parola di Jolanda Renga (19 anni), la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che nella puntata di “Verissimo” sabato 21 gennaio parla degliche l’hanno bersagliata per il suo aspetto fisico con continui paragoni con la mamma. Dopo lo sfogo social, diventato virale su TikTok, la 19enne porta in tv – per quella che è in assoluto la sua prima intervista televisiva – la sua battaglia contro i leoni da tastiera “Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere unoper dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi” spiega la giovane. E prosegue: “Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicatoe per curiosità ho letto i: mi hanno molto ferito e”. La figlia d’arte ammette candidamente: “Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male.”.Poi Renga Junior parla del video che ha fatto in risposta al body shaming subito. “L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai miei genitori., ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia” spiega la giovane a Silvia Toffanin. E chiosa: “Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscereche mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande”.A "Verissimo", la Jolanda Renga parla anche del. Per quanto riguarda il papà (Francesco Renga, ndr): "Da piccola. Crescendo è più difficile, a volte ci scontriamo. Credo succeda perché ci vogliamo molto bene, ma a volte fatichiamo a capirci. L'importante però è chiarirsi". Per quanto riguarda invece il rapporto con la mamma, Ambra Angiolini , la giovane racconta: "A lei non piace quando dico che lei è, però è la persona a cui racconto sempre tutto, anche i segreti". E aggiunge: "Non ho mai avuto problemi a parlare con la mamma di qualsiasi cosa, perché, ma protetta. Lei è anche molto onesta con me, se le chiedo un consiglio so che lei sarà sincera e non darà una risposta solo per compiacermi", aggiunge Jolanda Renga.