La storia della coraggiosa nuotatrice siriana Yusra Mardini raccontata in un film su Netfilx

Una storia che tutto il mondo invocava, che tutti "volevano fosse raccontata", come spiega la regista di "", il nuovo film di Netflix (uscirà il 23 novembre prossimo) che racconta la straordinaria vicenda di Yusra Mardini , una giovanee ambasciatrice di buona volontà dell'UNHCR, che è riuscita a sfuggire al conflitto e a partecipare a

La storia di Yusra e Sara Mardini

L'impegno dei produttori perché fosse "La storia vera"

"Vogliamo che il film faccia la differenza per i rifugiati"

C'è una scena, in "The Swimmers" di Sally El-Hosaini che è stata cosìda spingere diversi membri del cast a interrompere la produzione. Alcuni si sono sentiti fisicamente male. La scena in questione è la più straziante e difficile da vedere dell'intero programma del TIFF, ildove è stato presentato. Ma è la più importante di tutto il film. E il motivo per cui esiste.Basato su eventi realmente accaduti, il film di Working Title/Netflix racconta l'incredibile storia di, sorelle adolescenti siriane fuggite da Damasco nel 2015, mentre la devastante guerra civile si stava tragicamente avvicinando alla loro casa. Dopo aver raggiunto la Turchia, in preda alla disperazione, per attraversare il Mar Egeo e raggiungere l'isola greca di Lesbo, hannoper salire su un'imbarcazione pericolosamente sovraffollata con 18 compagni di viaggio. A metà percorso, il motore si è fermato e la barca ha iniziato ad imbarcare acqua; a quel punto le ragazze - che avevano entrambe praticato nuoto nel loro Paese - si sono eroicamente buttate in mare con altre due persone e hannoper oltre tre ore fino all'altra sponda,. Tutti sono sopravvissuti."Questo è un film con cui ogni persona al mondo può confrontarsi", ha dichiarato la 24enne, ormai nota anche nel mondo del nuoto internazionale dopo aver partecipato a due Olimpiadi , poco prima della prima mondiale del film, in occasione della prestigiosa serata di apertura del Toronto International Film Festival (TIFF). "Vogliamo che il film faccia la differenza ". Descritto come "", è stato diretto dall'acclamata regista egiziano-gallese Sally El Hosaini e ha come protagoniste le sorelle libanesi Nathalie e Manal Issa, che interpretano Yusra e la maggiore Sara. Il film racconta la loro infanzia a Damasco, la loro passione per il nuoto fin da piccole e il loroverso l'Europa nel 2015. Prima di sfilare sul tappeto rosso canadese, un'emozionatissima Mardini ha dichiarato: "Abbiamo raccontato tutta la storia. Volevamo che fosse quella vera, autentica", aggiungendo che i registi hanno fatto visita alla sua famiglia in Germania e si sono recati anche neigreci dove hanno soggiornato come primo approdo in Europa. "Hanno investito molto tempo ed energia in questo progetto e non abbiamo dubitato neanche per un secondo che avrebbero fatto un ottimo lavoro".Mentre il pubblico dovrà aspettare ilper l'uscita generale del film, la 24enne lo ha già visto due volte e dice che è impossibile per lei scegliere i momenti migliori. "Onestamente, la mia scena preferita è tutto il film!", dice divertita. Ma il messaggio che la giovane vuole lanciare attraverso il grande schermo è importantissimo. Yusra spera infatti che si riveli molto più di un semplice momento di intrattenimento. "Questo film vuole mettere sul tavolo la discussione su", afferma. El Hosaini, la regista, le fa eco in questa ambizione. "La mia più grande speranza per il film è che possasui rifugiati e sulle giovani donne arabe. Voglio che il film ci ricordi che i rifugiati sono persone comuni con vite piene e normali, con speranze e sogni. Persone qualunque che hanno dovuto fare scelte inimmaginabili, lasciando le loro case e rischiando tutto alla ricerca di una vita migliore e più sicura".Da quando, nel 2017, è diventata la più giovane ambasciatrice di buona volontà dell'UNHCR e ha partecipato come nuotatrice alle, Yusra è emersa come una cassa di risonanza per i rifugiati, una portavoce esemplare che "The Swimmers" amplificherà ulteriormente.