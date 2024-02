L'attore del film su "Sissi" trovato con 58mila file dal contenuto pedopornografico

L’ attore protagonista del film "", il film sull’imperatrice d’Austria Sissi in questi giorni nelle sale, è stato accusato di. L’attore,, è stato trovato in possesso dimultimediali dal contenuto pedopornografico . In tali immagini, scaricate dal "dark web" negli ultimi dodici anni, comparivano minori. Pare anche che l’attore, durante le riprese di alcuni film nei quali era impegnato, abbiaad alcuni attori minorenni, e ne abbia ricavato collage pornografici. La denuncia è stata confermata dalla portavoce del tribunale regionale di Vienna, Christina Salzborn.L’avvocato dell’attore,, ha dichiarato che l’attore intende dichiararsi colpevole e che da due anni si sottopone anche a cure psicologiche, "con l’aiuto delle quali è riuscito a superare i problemi mentali che lo hanno portato al possesso dei file in questione". "Il mio cliente ha confessato durante le indagini", prosegue l’avvocato, "ed ha sempre collaborato con le autorità. Inoltre, vorrei sottolineare che si tratta di un reato puramente ‘digitale’: Teichtmeister non ha commesso alcun atto criminale contro le persone". Il processo all’attore austriaco inizierà fra meno di un mese, l’8 febbraio 2023. Rischia fino a. Nel frattempo, il film – diretto da Marie Kreutzer, e magnificamente interpretato nel ruolo di Sissi da Vicky Krieps – è stato candidato ufficialmente agli Oscar per l’Austria, ed è rientrato nella shortlist dei 15 film finalisti in gara per l’Oscar al miglior film internazionale. I produttori hanno già scaricato Teichtmeister: "Siamo profondamente scioccati" dicono. "Ma non lasceremo che le azioni di un attore non protagonista rechino danno all’incredibile lavoro e ai risultati dell’intero cast e della troupe del film". Poco simpatico l’accenno al 'non protagonista'. Fra l’altro, Teichtmeister ha un ruolo importante nel film visto che interpreta, il marito dell’imperatrice Sissi. Un marito dall’aspetto quasi grottesco, calvo ma con degli enormi moustaches a manubrio:. Un imperatore che nega a Sissi attenzione e amore, corteggia ragazzine e chiude Sissi in una sorta di gabbia dorata: lei inscena svenimenti strategici durante le parate ufficiali, coltiva progetti suicidi e si intrattiene con uomini che le offrono quell’attenzione che lui le nega.Il film racconta in chiave femminista l’imperatrice del Diciannovesimo secolo, raccontata in quel film divenuto cult che è "Sissi" del 1955 con Romy Schneider. Il film, invece, continuerà la sua corsa verso l’Oscar. L’azienda di Stato austriaca che gestisce le nomination, la Film & Music Austria, si è schierata dalla parte del. Il suo presidente, Alexander Dmreicher-Ivanceanu, dice: "Teicthmeister non è ‘Corsage’ – il titolo originale del film, ndr – e questo individuo deve essere assolutamentedall’eccezionale risultato artistico ottenuto dalla regista Marie Kreutzer e dalla troupe". Pertanto, scrive Film & Music Austria, "abbiamo deciso che ‘Il corsetto dell’imperatrice’ rimanga il film proposto dall’Austria alla 95esima edizione degli Oscar". Teichtmeister viene. La ORF, la tv di Stato austriaca, che ha coprodotto "Il corsetto dell’imperatrice", ha annunciato che non manderà in onda nessuna serie o film in cui appaia Teichtmeister, e la catena di multisale austriaca Cineplexx ha cancellato ogni prossima proiezione del film. Il Burgtheater di Vienna ha annunciato venerdì scorso di avereil suo contratto con Teichtmeister, uno degli attori della compagnia stabile del teatro, dopo aver appreso "" dell’inchiesta dai media. Idel film, Alexander Glehr e Johanna Scherz, hanno accusato l’attore di essere statocon loro. "Ci saremmo aspettati che, quando sono iniziate le indagini della polizia. Invece, quando sono cominciate a circolare delle voci sull’argomento, nell’autunno 2021, Teichmeister, in risposta alle nostre richieste di chiarimenti, ci ha convinti che fossero infondate". E proseguono, nel loro comunicato: "Abbiamo informato i nostri distributori internazionali e la Academy of Motion Picture Arts and Sciences il più dettagliatamente possibile sui dati pubblicamente disponibili su Florian Teichtmeister, e continueremo a farlo. Non vogliamo che le gravi colpe di un attore distruggano l’incredibile lavoro di tutto il cast e della troupe del film. Ma l’amore e la stima che ‘Il corsetto dell’imperatrice’ ha ricevuto non può essere cancellato".Anche la regista, la tedesca, dice la sua. "Sono triste e arrabbiata, nel pensare che un film femminista al quale hanno lavorato per anni più di trecento persone possa esseredalle spaventose azioni di una persona. Ma sono ancora più triste e più arrabbiata pensando alla misura enorme in cui video e foto di violenza sessuale contro bambini siano prodotti, distribuiti e consumati. Questo caso mostra quanto siano urgenti e necessarie, ma anche misure psicoterapeutiche".