Madame sui social: "Vittima delle paure dei miei genitori, farò le vaccinazioni necessarie"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MADAME (@sonolamadame)

Madame a Sanremo 2023?

La cantante Madame si sta facendo lenecessarie. L’artista ventenne originaria di Vicenza, Francesca Caelaro , è coinvolta nell’indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid che ha portato all'arresto di tre persone (nel suo caso è inscritta nel registro degli indagati per “falso ideologico”). Oggi, dopo un lungo silenzio la rapper via social spiega le ragioni della sua“Sono nata e cresciuta in unache per vari motivi ha iniziato ae delle misure dellaspingendosi su ricerche alternative” scrive la cantante sottolineando che “proseguo e proseguirò atutte le vaccinazionie utili per gli altri”. Dopo essere stata indagata, infatti, Madame dice di essersi rivolta ache le ha prescritto le vaccinazioni “essenziali”. Sui social la rapper ammette “non solo” di non aver fatto “prontamente il vaccino del Covid”, ma anche di. Dopo l’indagine (che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, e che vede coinvolti altri vip come la tennista) le cose sono cambiate. “Mi sono presa del tempo per parlare di qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto” scrive.a informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico.. Nessuno vuole il nostro male. Lottiamo tutti quanti in fondo per un solo motivo:” scrive l’artista. E aggiunge: “Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo persone davvero intelligenti ma prese da un timore che li ha condotti in contesti poco affidabili. Per fortuna questa vicenda ha fatto ragionare anche loro e ho ricevuto dei feedback positivi rispetto alle mie nuove prese di posizione. Questa è stata la vicenda. Questa è stata la morale. Non abbiate paura. Perché la. Io vi ringrazio dell'attenzione, del supporto e dell'amore che continuate a dimostrarmi per quello che stiamo costruendo assieme. Grazie della pazienza e dell'affetto. Ci vediamo molto presto. Francesca”.Dopo la pubblica ammissione di Madame di non aver fatto le vaccinazioni, la sua partecipazione a Sanremo 2023 con il brano “ Il bene nel male ” diventa a rischio. L'artista era stata annunciata tra i big in gara al festival - in programma al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio. Qualche giorno fa Amadeus aveva confermato che la cantante era in gara, ma lanon era ancora stata chiarita. Adesso, alla luce di queste dichiarazioni pubbliche, la Rai dovrà prendere una posizione: quale sarà?