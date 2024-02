Minions 2, come in Cina Gru non diventa cattivissimo: modificato l'iconico cartoon

Lieto fine per il Dragone verde

La censura cinese si abbatte anche sui cartoon: pur di inviare un messaggio sociale più conciliante, Pechino ha modificato il finale del film d’animazione l’ultimo film della saga, ’uscito in Italia il 18 agosto, e che ha già guadagnato 640 milioni di dollari a livello globale: ma nella versione che uscirà in Cina - il più grande mercato cinematografico del mondo - il cartoon avrà un finale diverso. Un happyending studiato ad hoc, affinché il bene trionfi sul male, così come aveva già fatto con altre pellicole di Hollywood.Nella versione cinese infatti, la scena conclusiva dell’edizione speciale per l’enorme mercato cinematografico del Dragone vede il supercriminale Gru rinunciare alla sua vita criminale e dissoluta per tornare alla normalità e centrare il più grande risultato di essere "il padre delle sue tre figlie". In quella originale, campione d’incassi, Gru, doppiato da, se ne va invece con il compagno di malefatte, che ha simulato la sua morte per evitare di essere catturato. I censori cinesi hanno alterato la storia per autorizzare la proiezione nelle sale, ma il cambiamento non è sfuggito agli utenti dei social media in mandarino , che lo hanno trasformato in un tema virale nel fine settimana con una serie di post e screenshot del film condivisi su Weibo , il Twitter locale. Non potendo girare scene alternative, le autorità cinesi hannoin cui viene detto che “Willy è stato catturato dalla polizia, e ha scontato 20 anni di carcere“. Mentre Gru "è tornato alla sua famiglia, e il suo più grande successo è essere il padre delle sue tre figlie “., un autore di recensioni di film online con 14,4 milioni di follower, ha notato che la versione cinese del film dura un minuto in più rispetto a quella internazionale. "Siamo solo noi che abbiamo bisogno di una guida e di cure speciali per paura che un cartone animato ci possa corrompere ?", ha commentato DuSir in un post pubblicato sabato. La Cina impone una quota sul numero di film provenienti dall’estero che possono essere proiettati nelle sale cinematografiche nazionali: ma le pellicole sono passate al setaccio, spesso con scese omesse o alterate rispetto alla versione originale.L’anno scorso, ad esempio, gli spettatori cinesi di ‘’, un cult movie del 1999, hanno notato che il finale, in cui il protagonista e il suo alter ego fanno esplodere una serie di grattacieli, non era presente nella versione mostrata sul sito di streaming di Tencent Video. Nella sceneggiatura modificata la polizia "ha rapidamente capito l’intero piano e arrestato tutti i criminali, impedendo con successo le esplosioni a catena". Le modifiche sono state ampiamente criticate dai fan cinesi del film originale, provocando anche piccati commenti del regista del film e dall’autore del romanzo su cui era basato. Tencent, successivamente, ha dovuto ripristinare il finale originale. La scorsa settimana la Cina ha sottolineato di, in un raro commento del dipartimento Propaganda del Partito comunista a corredo della bocciatura di una serie di film Usa. Nel 2018 Peppa Pig è stata bandita dai social media in Cina, giudicata un’icona sovversiva. Ma il cartone animato, entrato in Cina nel 2015, aveva già avuto 13 miliardi di visualizzazioni su iQiyi, l’equivalente asiatico di Netflix.L’unica eccezione alle richieste della censura cinese, è stato il regista Qientin Tarantino. Per '' (protagonista Brad Pitt) si è rifiutato di girare di nuovo alcune scene in cui rappresentava “in modo inaccettabile“, per i cinesi, l’eroe del Kung fu Bruce Lee. Il suo rifiuto ha portato al blocco dell’uscita del film, a soli sette giorni dalla data programmata."Un epilogo censurato, aggiunto appositamente per gli spettatori cinesi, ha cambiato il tono della commedia e si è guadagnato la derisione degli spettatori online. In questa versione Gru, il protagonista diventa buono e il cattivo viene arrestato scrive il sito Cina Oggi - . I due principali cattivi del film rimangono impuniti nella versione originale. Sui social media cinesi hanno iniziato a circolare fotografie del bizzarro finale della versione cinese. Secondo il nuovo finale che viene svelato tramite alcuni fermoimmagine accompagnati da una didascalia, uno dei cattivi ha ricevuto una lunga pena detentiva per i suoi crimini, mentre l’altro è diventato un premuroso padre, cosa che alcuni hanno interpretato come un riferimento alla politica cinese per".