MTV EMAs 2022, tre donne premiate per il loro impegno nella crisi umanitaria in Ucraina

Chi sono le donne ucraine premiate

Gli MTV EMAs 2022

Tre donne ucraine saranno premiate con il, in programma domenica 13 novembre a Dusseldorf (Germania) per il loro impegno nellache da oltre otto mesi è devastato dalla guerra dopo l'invasione russa. Il riconoscimento sarà assegnato a Lina Deshvar, Anna Kutova e Anfisa Yakovina in collaborazione con "", organizzazione umanitaria leader nella difesa dei rifugiati, durante il pre-show in diretta sul red carpet degli EMAs. "È tempo di trarre!" si legge sul comunicato dell'organizzazione, spiegando che le tre saranno onorate "per i loro sforzi nella lotta per coloro che sono stati colpiti dalla crisi umanitaria nella loro nativa Ucraina"., originaria della regione di Luhansk, fa, un'organizzazione che sviluppa progetti per la, adolescenti e giovani con. Dall'inizio del conflitto in Ucraina, Lina ha visitato ospedali militari e fornito aiuti umanitari alle famiglie con bambini che affrontanofisiche o dello sviluppo, nonché a coloro che si trovano in circostanze di vita difficili. Deshvar aiuta anche nell'evacuazione di queste famiglie dalle zone di conflitto. Dalla regione di Poltava,ha fatto parte del team della "Light of Hope", dove ha aiutato ad aprire cinqueper oltre 400 sfollati interni, persone Lgbtq+, donne che soffrono di dipendenza, persone che vivono con l'Hiv e altro ancora. Originaria della Crimea,si è trasferita a Varsavia, in Polonia , quando la Russia ha invaso per la prima volta l'Ucraina nel 2014. Attualmente praticae tiene corsi diper rifugiati e gruppi di sostegno per mamme di neonati provenienti dall'Ucraina presso la Fondazione del Forum sulla migrazione polacca. Inoltre fornisce consulenza e assistenza psicologica ai rifugiati e guida gruppi diche stanno lottando per adattarsi alla vita in Polonia.A condurre lo show in diretta saranno la popstar pluripremiatae lo scrittore, regista, attore, già vincitore dell'Oscar nel 2020 e di un Grammy Award. Vero e proprio fenomeno culturale dedicato alla musica, a contendersi i premi salendo saranno vere e proprie stelle del firmamento sonoro mondiale. A salire sul palco in questa edizione del 2022 ci saranno infatti, che guida il gruppo di artisti con sette nomination, tra cui “Best Artist” “Best Song” e “Best Video”;, con sei nomination eentrambe con cinque candidature. Ma ci saranno anche ia infiammare il pubblico tedesco e internazionale, con il concerto "MTV World Stage Düsseldorf" di sabato sera presso l'iconica Tonhalle Concert Hall. La band, inoltre, è anche candidata agli EMA 2022 come "Best Alternative". Sulla scena degli EMAs anche i Muse, Stormzy e gli OneRepublic. Inl’evento live andrà in onda domenica a partire dalle 20.00 (con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show) su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).