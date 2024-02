Nate Libere, dopo "Mare Fuori" una serie in un carcere femminile

Nate Libere, un nuovo faro sulla condizione delle detenute

Mare Fuori, l'universo si espande

Donne e detenzione: "Orange Is the New Black"

", ovvero “ Mare Fuori ” ma in un. Il successo senza precedenti della serie Rai dei record “Mare Fuori” ha fatto sì che la casa di produzione, Picomedia, si mettesse al lavoro per una nuova serie ambientata ancora in un istituto detentivo, “Nate Libere”.Il punto di vista stavolta sarà tutto femminile visto che il nuovo progetto, appena annunciato dal produttore, è ambientato in un istituto penitenziario per sole donne. Una sorta di “”, primo grande successo prodotto da Netflix, mixato a “Mare Fuori”, per tenere accesa la luce su un argomento di grande attualità, ovvero la condizione delle donne nelle carceri italiane.Stando alle prime informazioni diffuse, “Nate Libere” racconterà un mondo complesso e sorprendente, che seppur attraverso, mostrerà anche un'incredibile vitalità. Storie di, di amicizia e umanità, di sacrificio e maternità , ma anche storie d'amore, sono quelle che si intrecceranno tra le celle e i laboratori di formazione.“È da tempo che stiamo sviluppando questosul carcere femminile , che presto finalmente vedrà la luce” sono le parole del produttore Roberto Sessa. Al momento non ci sono notizie in merito a una presunta data d’uscita del nuovo show. “Nate Libere” non ha, ad oggi, neanche un cast ufficiale. Si tratta di un progetto che si trova a uno stato embrionale la cui scrittura è nelle mani di. Attualmente, come spiegato dallo stesso Sessa, è in corso la ricerca diinteressati a ospitare la serie.Mentre Picomedia lavora a “Nate Libere” (comunque una serie indipendente da " Mare Fuori "), l'universo della serie di successo della Raivelocemente. Come ormai noto, dalla costola della serie televisiva nasceranno sia unche un. Il primo progetto sarà diretto dae vedrà la luce tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024.Proprio in questi giorni sono stati aperti i casting per cercare gli attori che saliranno sul palco e in pochissime ore sono arrivaredi candidatura. Due i volti noti della serie saranno coinvolti nel musical: stiamo parlando, rispettivamente interpreti di Totò e Dobermann. Nei progetti di Picomedia, inoltre, anche unche coinvolgerà anche alcuni protagonisti già visti nella serie. “Non racconterà nulla di quello che c’è all’interno dell’Ipm. Saràdi una storia che abbiamo individuato, che coinvolgerà alcuni attori della serie e che fungerà da connessione tra la stagione 4 e la stagione 5” le parole del produttore Roberto Sessa in merito al lungometraggio.Inoltre la serie – per la quale sono in corso le riprese della quarta stagione – è stata, in oltre 40 Paesi, e sono previsti i remake spagnolo, tedesco e francese. Vale la pena ricordare che “ Mare Fuori ” è stata eletta la “” dai Giornalisti Cinematografici Italiani ai Nastri d’Argento Grandi Serie, che si concludono a Napoli sabato prossimoal Teatrino di Corte di Palazzo Reale, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.Tra i primi prodotti seriali ad accendere un faro sullaè stata “Orange Is the New Black” serie televisiva statunitense trasmessa in streaming su Netflix, ideata dae prodotta da Lionsgate Television. La serie è ispirata alle memorie di, scrittrice, autrice e memorialista statunitense, condannata per riciclaggio di denaro sporco. Sulla sua esperienza di detenzione, la stessa Kerman ha scrittointitolato “Orange Is the New Black - Da Manhattan al carcere: il mio anno dietro le sbarre”.Nel 1993 Kerman iniziò una relazione con una donna cheper un boss dell'Africa occidentale e così cominciò aproveniente dal giro di droga. Nel 1998 è stata indiziata per riciclaggio di denaro e traffico di droga e, successivamente,. A partire dal 2004 la scrittrice iniziò a scontare la sua(ridotti poi a 13) all'Istituto Penitenziario FCI Danbury, prigione di ‘minima sicurezza’ presso Danbury, nel Connecticut. Una volta uscita di prigione ha iniziato a scrivere le sue memorie che, prima sono diventate un best seller, poi una serie di grande successo.La donna, dopo l’esperienza carceraria, è diventata molto: fa parte della “Women's Prison Association” ed è spesso invitata a tenere conferenze e a parlare agli studenti di scrittura creativa, criminologia, temi legati al genere e studi sulle donne, legge e sociologia. Inoltre viene spesso invitata a parlare con gruppi come l'American Correctional Association's Disproportionate Minority Confinement Task Force, ai funzionari federali per la, ai difensori d'ufficio e ai volontari, nonché a gruppi di detenuti.