Non sono una signora, Alba Parietti porta le drag queen sulla Rai

Il format: drag queen per una sera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La Rai: "Alla scoperta di un mondo inclusivo e coloratissimo"

Le drag queen sbarcano in Rai insieme ad Alba Parietti. Dopo tanta attesa, dal, ogni giovedì alle 21,15 su Raidue, arriva “”, adattamento italiano del format “Make Up Your Mind”, prodotto in collaborazione con Fremantle.Il programma, quindi, porterà nelle case degli italiani una delleche, in questi anni, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: l’arte performativa delle drag queen . E a condurre questa ‘prima volta’ della tv di Stato ci sarà Alba Parietti che, in un’intervista a “Il Giornale” parla così del programma: “E’ leggero e divertente, non morboso né volgare, né macchiettistico., non ci sono messaggi da trasmettere”.Lo show è un omaggio alla forma espressiva delle drag queen : una sfida tra alcuni(cinque a puntata) trasformati in drag e, quindi, resi irriconoscibili da un team di esperti in make-up e styling. I concorrenti si metteranno in gioco e si sfideranno in prove di canto, ballo e sfilate. Prove che nel lessico drag, sono di “”, ovvero sfilata in passerella, di “”, che consiste nell'imitare le pose dei modelli e di canto in “”.A giudicare le performance dei concorrenti (e decidere chi vincerà nella finale) ci sono delle note drag:, vincitrice della prima edizione di “ Drag Race Italia ” e specialista in beauty queen e performances; Vanessa Van Cartier , la drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di “Miss Continental”, star di “Make Up Your Mind” Olanda ed esperta di lipsync;, cantante drag da oltre 10 anni. A loro il compito di valutare abbigliamento, performance e attitudine di ciascun concorrente e mostrare al pubblico che una drag queen non è semplicemente un uomo con vestiti da donna, ma molto di più.Il gioco consiste anche nell'indovinare chi si cela sotto i vistosi e scintillanti abiti dei concorrenti. A provare a farlo un panel vip composto da Mara Maionchi , Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D'Avena . La drag vincitrice di ogni puntata sarà premiata, ma lae andrà, direttamente, alla spettacolare finale dove Alba Parietti incoronerà la vincitrice della prima edizione di “Non sono una signora”, mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare al pubblico il proprio percorso di trasformazione.Secondo la nota dell’ufficio stampa Rai, “Non sono una signora” è “, un programma che mescola il linguaggio del talent show, le spettacolari esibizioni del grande varietà con la formula accattivante del guessing game”. Eppure questo programma era previsto per lo scorso autunno e via via è stato rimandato. Solo ora i vertici aziendali, scelti dalla maggioranza di governo, lo lasciano andare in onda, senza troppa enfasi.Non sarà certo conforme al nuovo contratto di servizio, la cui bozza è stata presentata in cda lunedì scorso e che prevede un accento sulle, ma la Rai conferma così di dare spazio a tanti tipi di show. “Una vera novità nel panorama televisivo italiano mainstream, un programma che attraverso una competizione in un clima di festa, vuole portare il grande pubblico alla scoperta di” recita la nota Rai.E anche Alba Nazionale lo definisce così: “dove a vincere è la capacità di mettersi in gioco al di là di ogni schema o pregiudizio ”. Quindi aggiunge: “Si basa sul concetto che è divertente essere, per una sera, una persona completamente diversa. Da piccoli o a Carnevale. Anche io l'ho sempre fatto. E lo faccio anche ora, spesso esco con una parrucca e mi diverto a vedere che effetto fa sulla gente. Mi travesto pure quando sono in giro con il mio fidanzato,. Un po' di trasgressione non fa male, dai”.