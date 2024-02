Nuovo dramma per Sharon Stone: "Ho grosso tumore fibroide da rimuovere subito"

Una nuova battaglia per Sharon Stone . L’attrice (64 anni), ventuno anni dopo l’ictus che l’ha quasi uccisa, ha scoperto di avere un “grosso tumore fibroide” , come lo ha definito lei stessa dando la notizia sui social e mettendo così in allerta tutti i suoi fan. Tramite una storia Instagram, la protagonista di “Basic Instinct" ha raccontato il, un tumore benigno che però deve essere rimosso a breve.Da settimane l’attrice e così si è sottoposta a una serie di, che si sono rivelati sbagliati. “Ho avuto un'altra diagnosi errata e subito una procedura medica sbagliata. Questa volta doppia epidurale.” ha confessato la diva di Hollywood. E dai nuovi accertamenti è emerso il tumore di natura benigna: “Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso”. L'attrice si sottoporrà a un intervento chirurgico per l'asportazione della massa nelle prossime ore, ma ha voluto comunque rassicurare i fan: “Va tutto bene, avrò bisogno di 4/6 settimane per riprendermi”.Poi Sharon Stone ha esortato i suoi follower, e in particolare le, a prendere spunto dalla sua esperienza e chiedere sempre un secondo parere “se siete preoccupati per i cambiamenti nel loro corpo”. Il tumore della Stone è benigno ma necessita comunque di rimozione: i fibromi, infatti, sonoche si sviluppano all'interno o intorno all'utero. Costituite da tessuto muscolare e fibroso possono essere di dimensioni variabili e sono molto comuni tra le donne in età fertile, le quali tuttavia spesso non si accorgono di averli perché non presentano sintomi, anche se in alcuni casi possono provocare seri problemi.Non è la prima volta che ‘’ ha problemi di salute. Nella sua autobiografia “”, pubblicata nel 2021, la Stone ha svelato di essersi sottoposta a un delicato intervento nel 2001 per rimuovere dal corpo una serie di tumori benigni “giganteschi, più grandi del mio seno”. Nello stesso anno l’attrice è stata, che l’hanno ridotta in fin di vita e solo dopo tre anni è stata in grado di tornare sulla scena pubblica. Pochi anni dopo, quando la Stone stava divorziando dal marito Phil Bronstein, è stata colpita da un, le cui conseguenze, fortunatamente, non sono state letali.