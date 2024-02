Oscar 2023, la depressione femminile in corsa per 11 statuette

La depressione femminile in lizza agli Oscar 2023. Tra i film favori agli Oscar 2023 c’è anche “Everything Everywhere All at Once” , pellicola del 2022 scritta e diretta dai visionari Daniel Kwan e Daniel Scheinert, sotto lo pseudonimo di Daniels. La pellicola arriva cone un poker di vittorie ai premi di categoria (produttori, registi, attori e sceneggiatori). Ma, al di là della corsa per le statuette, nel film - nel vortice dei sentimenti e delle situazioni che vengono rappresentate – la depressione femminile che assume le sembianze di. E’ uno dei mille volti che può avere questa malattia nell'immaginario, ma anche nel vissuto delle persone. Ci può essere la tristezza, il dolore per un lutto, l'impatto sulle funzioni cognitive, il mal di vivere che logora, o che dà una spinta per risalire. E se il cinema è lo specchio della realtà, anche queste esperienza più scomode e dolorose trovano spazio sul grande schermo. “Un film può aiutare” spiega, co-presidente della Società italiana di neuro-psico-farmacologia (Sinpf) e professore di Psichiatria all'Università di Udine, che ne ha parlato nei giorni scorsi a Milano in un corso dedicato ai disturbi affettivi di genere. Aspettando la notte degli Oscar (in Italia la diretta su Sky, Tv8 e Now inizia alle 23,15 del 12 marzo), lo specialista fa un excursus delle pellicole che hanno rappresentato la. Il cinema ci offre “diverse rappresentazioni, non tantissime - analizza - Ma quelle che ci sono possono avere un impatto sulle persone. Il fatto che venga rappresentata la depressione, e nello specifico la depressione al femminile,e le persone che si riconoscono nelle esperienze raccontate si sentono non più delle mosche bianche o qualcosa da nascondere. Il cinema ha un ruolo nell'accompagnare la società”. Sul, prosegue, “ci sono film molto belli che offrono rappresentazioni adeguate ed esprimono quello che è la depressione, che non è unica. Ce ne sono tanti tipi, tante situazioni”. Lo specialista fa alcuni esempi. “In primo piano metto ‘’, che racconta le storie di tre donne che vivono in epoche diverse” e sono unite da un romanzo. La prima è l'autrice, “la scrittrice inglese Virginia Woolf, tormentata dalla depressione, che riversa tutta se stessa nella scrittura del romanzo ‘Mrs Dalloway’”; le altre due donne con un vissuto difficile, una si muove nella Los Angeles degli anni Cinquanta e l'altra nella New York anni '90. “E' un film molto indicativo anche perché ci testimonia non solo l'aspetto affettivo, ma anche cognitivo e tocca il”. Woolf infatti si toglie la vita.Tra i film italiani, l’esperto cita “”, film documentario del 2002 diretto di Alina Marazzi che ricostruisce la vita della madre Liseli, morta suicida quando aveva 7 anni. “E' una sorta di documentario su una donna che era all'interno della dinastia Hoepli, basato su materiale originale della famiglia” dice Balestrieri. Altro film: “” del 2016 diretto da Paolo Virzì. “Racconta bene ildi una donna, interpretata dall'attrice Valeria Bruni Tedeschi, e ladell'altra protagonista, impersonata da Micaela Ramazzotti”. Altro film, anche premiato con un David di Donatello, è “”, è ambientato in Friuli all’inizio del ‘900. “Racconta di una donna chee la piccola non può essere battezzata perché la Chiesa dell'epoca non lo permetteva. La sua anima, secondo la credenza, è dunque condannata a perdersi nel limbo. La mamma non lo accetta e fa tutto un cammino per resuscitarla, per un solo respiro, in modo da poterla battezzare e liberare la sua anima” ricorda Balestrieri, spiegando che “viene dunque rappresentato il percorso di una donna che non si arrende e percerca di trovare una via per riscattare questa perdita. E' un film che colpisce molto”. Insomma, per lo specialista, “il cinema può raccontare tanti aspetti: il lutto, le connessioni deicon altri elementi, come il r, l'aspetto dell'impoverimento sul piano cognitivo, della capacità di memoria, di attenzione e di progettazione che derivano dal fatto di essere depressi”. I film "vengono anche utilizzati" all'interno dei Dipartimenti di salute mentale con i pazienti, conferma Balestrieri: "Diciamo che, si utilizza per fare un lavoro dopo. Si parte da una clip o dalla visione del film intero, ma poi si deve costruire unla parte più importante".