Oscar 2023. Prima volta di Curtis e Yeoh, il ritorno di Fraser e le lacrime di Quan

Everything Everywhere All at Once vince sette Oscar

miglior attrice protagonista

a

Michelle Yeoh, e ancora

quelli per i migliori attori non protagonisti a Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis e infine quello per il miglior montaggio. Il secondo più premiato è stato

Steven Spielberg con

e

Baz Luhrmann con

I premi alle miglior attrici e ai miglior attori (protagonisti e non)

Michelle Yeoh dedica l'Oscar alle donne

"Grazie, per tutti i ragazzini e le ragazzine che mi guardano stasera. Questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano". Quindi ha aggiunto, rivolgendosi alle spettatrici femminili: "Signore non lasciate mai che nessuno vi dica

che non siete più nel fiore degli anni".

Jamie Lee Curtis: "Alla mia famiglia, a mamma e papà: ho vinto l'Oscar"

Ke Huy Quan: dal barcone profughi all'Oscar

un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un "Sono qui, in, ho passato un anno in un campo profughi e sono finito qui. Sono storie reali, non è cinema, è il vero sogno americano che si avvera", ha detto tra le lacrime l'attore vietnamita, 51 anni, che ha ringraziato la madre "per tutto quello che hai fatto per me". Tra le menzioni sul palco di Hollywood, sempre piangendo a dirotto, c'è anche la moglie: "Mi ha sempre sostenuto per tutti questi 22 anni e detto che prima o poi ce l'avrei fatta". "Grazie per avermi accolto nuovamente", ha concluso con la statuetta in mano.

Brendan Fraser emozionato: "The Whale mi ha salvato"

con The Whale di Darren Aronofksy dove interpreta

la parte di Charlie, un professore d'inglese obeso, chiuso nel suo piccolissimo appartamento, una metafora della prigionia che gli impone un corpo da trecento chili che lo tradisce ogni giorno di più. Fraser, visibilmente commosso, ha pronunciato un toccante discorso di ringraziamento, rivolgendosi a "l'

– ha aggiunto l'attore –

e le cose non sono state sempre facili per me, tornare in superficie non è stato facile ma ci sono persone che me lo hanno permesso come i miei figli e il mio manager", ha concluso in lacrime Fraser.

Al Dolby Theatre di Los Angeles si sono spente le luci da poche ore, dopo la grande festa del cinema mondiale. La 95^ notte degli Oscar ha regalato, come ogni anno, uno spettacolo indimenticabile, con meno sorprese magari rispetto alle scorse edizioni (impossibile non ricordare lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nel 2022, ma è ormai acqua passata) e qualche consapevolezza in più.Guardando ai vincitori della notte hollywoodiana spicca – come previsto, viste le 11 candidature , il film dei "Daniels", come sono stati soprannominati i registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che è si è aggiudicato il maggior numero di premi: miglior film, la miglior regia e miglior sceneggiatura originale,, meno scontato dell'altro, che si è aggiudicato altre tre statuette oltre a quella come miglior film internazionale. Le sorprese semmai arrivano in negativo, con due grandi nomi del cinema che, nonostante numerose candidature sono rimasti a bocca asciutta:The FabelmansElvis.Nessun vincitore e vincitrice delleavevadella scorsa notte, e per quanto in alcuni casi, almeno fino a pochi anni fa, quasi nessuno si aspettasse che arrivassero a questo riconoscimento, il mondo del cinema di oggi ci porta credere che i loro premi non siano frutto del caso o di un colpo di fortuna, bensì di una maggior consapevolezza di cosa si voglia raccontare con queste produzioni e attraverso quali protagonisti. Che siano il più possibilePrendiamo ad esempio, entrambi premiati per Everything Everywhere All at Once. La 60enne malese, di origini cinesi, nel film interpreta magistralmente il ruolo di Evelyn Quan Wang, alle prese con la depressione femminile; grazie a questo ruolo Yeoh, già nota per la partecipazione ai film(1997) e(2000), oltre che alla saga di Star Trek, è diventata la prima attrice asiatica a vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista. Nel suo discorso di ringraziamento sul palco dell'Academy, l'attrice ha voluto soffermarsi sul fatto che le è stato assegnato il massimo riconoscimento cinematografico in unaUn discorso che si addice anche all'altra vincitrice nella categoria di miglio attrice – non protagonista–, Jamie Lee Curtis . Figlia d'arte, come ricorda sul palco nel ringraziare il pubblico del Dolby Theatre e la giuria, la 64enne nonostante una carriera stellare costeggiata di successi era alla prima candidatura per uno dei premi più ambiti. "Basta ho solo 45 secondi e ho promesso che sarei stata brava, sono una brava ragazza esordisce divertita ed emozionata -., ci sono centinaia di persone con me: tutti abbiamo vinto questo Oscar" aggiunge citando il cast e la produzione di Everything Everywhere All at Once. Ma la dedica si estende anche "alla mia famiglia, al mio bellissimo marito e alle mie figlie, a mia sorella Kelly" e infine a "mia mamma e mio papà" ai quali dice commossa: "Ho appena vinto l'Oscar!". La sua straordinaria interpretazione nel film dei Daniels le è valsa quest'anno un pieno di riconoscimenti: dai Golden Globe ai Bafta, i Critics' Choice Awards e i Grammy Awards. E due Screen Actors Guild Awards. Tanto che, per fortuna,non è stata un problema, nonostante lei stessa abbia ammesso: "Hollywood è il posto in cui sono nata e so bene quanto può essere crudele, quando inizi a invecchiare "."Mamma ho appena vinto un Oscar"., prima di ricevere il riconoscimento come miglior attore non protagonista per il personaggio di Waymond Wang, marito della Yeoh nel film dei Daniels, era assai poco noto se non per i ruoli avuti da bambino nella saga di Indiana Jones e nei Goonies. Poi nulla, se non apparizioni sporadiche in appena una manciata di film dagli anni Ottanta ad oggi.Dai tempi de La Mummia ne è passato di tempo, ma, 54 anni, è sempre rimasto lì. Nell'ombra, per quasi un decennio dopo aver recitato in diversi successi commerciali tra gli anni Novanta e Duemila. Sparito dalle scene. Poi però, come un astro nascente, ha scommesso tuttoAcademy e la produzione A24 e il regista Aronfoski per la possibilità che mi ha dato di. Avete un cuore da balena, solo le balene riescono ad andare così in profondità". "Ho cominciato 30 anni fa a lavorare nel cinema