P!nk torna sulla scena musicale con un inno di protesta a sostegno dei diritti

Unaffinché tutti lottino per la difesa dei propri diritti. L'artista americanatorna sulla scena musica internazionale con la nuova canzone "", uscito il 15 luglio per l'etichetta Rca Records/Sony Music.Nei giorni scorsi, questo il nome all’anagrafe, aveva annunciato l’arrivo di un nuovo brano con uno scatto sui social (su Instagram vanta più di 8.800.000 follower e 31 milioni sulla pagina Facebook) dove ogni giorno i fan seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari. La foto ha mostrato parte del testo "Irrelevant", ottenendo ottimi consensi da parte del pubblico. Il brano è stato scritto dalla stessa P!nk insieme a, per quella che è la prima collaborazione tra l’artista e il produttore e cantautore vincitore di un Grammy Award.Parlando di "Irrelevant", P!nk afferma: "In quantoche non ha paura di esprimersi e far sentire la propria voce, posso dire che è molto snervante quando mi sento dire che quello che sono e penso è irrilevante.. Nessuno è irrilevante. E nessuno può togliermi la parola". Con questo progetto la cantautrice intende sostenere l’operato dell'organizzazione “”, annunciando che i proventi di "Irrelevant" saranno devoluti all’iniziativa di voto nonpartisan creata da Michelle Obama , che ha come scopo quello di cambiare il processo che ruota intorno ale cercare di incrementare il numero dei votanti durante ogni elezione per eliminare i divari di età e di razza. Ad oggi, più di 100 milioni di persone sono state sensibilizzate e istruite sul sistema di voto generando un aumento delle registrazioni dei lettori.Dal suo debutto nel 2000, P!nk ha pubblicato 8 album, un album greatest hits, ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo, ha all’attivoentrati nella Top 10 della Billboard Hot 100 chart (quattro dei quali hanno raggiunto la #1) e ha riempito con i suoi concerti le arene di tutto il mondo. Inoltre, ha vinto tre(con 20 nomination), un Daytime Emmy Award, 7 MTV Video Music Awards (incluso Vanguard Award nel 2017), due MTV Europe Awards, due People’s Choice Awards, è stata nominata come, e di recente ha ricevuto unae un The Brits Outstanding Contribution To Music Award (primo artista internazionale a ricever questo premio). Lo scorso maggio, è stata Billboard Music Award’s Icon Recipient.L’ultimo album in studio di P!nk, “”, ha segnato il suo terzo debutto consecutivo al vertice della classifica Billboard 200 e delle classifiche di vendita di otto paesi. Il primo singolo estratto “” ha raggiunto la posizione numero uno della Billboard’s Adult Pop Airplay chart negli Stati Uniti, e insieme a “Can We Pretend” il vertice della Billboard’s Dance Club Songs Chart. Nel 2020, P!nk ha pubblicato "", un duetto con sua. Lo stesso anno, è uscito il suo“P!nk: All I Know So Far” su Amazon Prime Video acclamato dalla critica così come il suo progetto live musicale “All I Know So Far: Setlist”.Nel corso degli anniha conquistato critica e fan riscuotendo successo a livello mondiale. A cui si affianca il suo impegno nel sociale. P!nk sostiene diversitra cui "", l'organizzazione che vuole assicurarsi che nessun bambino debba mai essere affamato e utilizza le donazioni per fornire milioni di pasti ogni anno sia nei contesti familiari che all’interno delle scuole e "Make-a-Wish Foundation", l'organizzazione che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi patologie per portar loro gioia, forza e speranza.P!nk sostiene anche "", "Autism Speaks and Human Rights Campaign", ed è ambasciatrice Unicef. Inoltre difende attivamente ied ha collaborato più volte con la Peta (organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali). Da sempre, poi, è in prima fila nel sostenere i diritti della comunità LGBT ed è favorevole al matrimonio fra persone dello stesso sesso. "Il giorno più bello sarà quello in cui non parleremo più dell’essere etero o gay. Non è un matrimonio gay, è un matrimonio. Non è una coppia gay, è una coppia" ha detto in passato l'artista.