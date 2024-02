Purple Hearts, la commedia romantica che parla di matrimonio combinato, immigrazione e razzismo

La classica commedia d'amore estiva che, però, a guardarla bene è ricca di. E, infatti, è tra i titoli più visti su Netflix . Il film in questione s'intitola "" e dallo scorso 29 luglio, data di uscita, è sempre in top ten sulla piattaforma dove ha abbondantemente superato quota 100 milioni di ore viste (e tante).Protagonisti di questaispirata all'omonimo romanzo disono due ragazzi:(interpretata dalla stelletta di casa Disney,), un'aspirante cantautrice che passa le sue serate a servire ai tavoli di un pub con la speranza prima o poi di sfondare e diventare una star, e(il modello, già visto nella versione di "Cenerentola" di Prime Video con Camilla Cabello), un ragazzo dal cuore tenero che ha deciso di arruolarsi nell'esercito per dimostrare al padre di prendere sul serio il suo futuro dopo aver sprecato l'adolescenza a fare uso di droghe. Le loro stradeal pub di lei grazie a un amico comune e a un doppio problema: a Cassie servesolida perché è diabetica e né lei né sua madre riescono a garantirle le cure necessarie con i propri stipendi, mentre a Luke servono 15mila dollari per saldare il debito che ha con il suosenza che nessuno si faccia male. Da qui il piano diabolico diil giorno prima della partenza di Luke per l'Iraq perché in America ledelle mogli dei soldati sono coperte automaticamente. Col matrimonio, inoltre, la coppia, può beneficiare ogni mese a unche Luke potrà versare per ripagare il suo debito.La storia è resa ancora più avvincente perché per certi versi richiama il film "" di Lady Gaga Bradley Cooper . La protagonista, infatti,, cone una inesistente copertura sanitaria che non le permette di curare il diabete di cui soffre, ha anche la. E, infatti la Carson ha scritto alcune canzoni originali, tra cui "" che poi interpreta nella pellicola, dando al suo personaggio quella piega di artista che cerca di sfondare nel mondo musicale partendo dal basso. Inoltre, dietro la storia d'amore tra due persone diversissime, una musicista e barista ribelle e un marine super schematico che si arruola per servire il suo Paese dai terroristi, ci sono tanti temi d'attualità scottanti: i, il femminismo , l'immigrazione e il razzismo . Ovviamente anche il tema delper ottenere dei benefici fiscali e medici, una farsa che in America può portare inNel film, quindi, i protagonisti sono due giovani, entrambi soli, nei guai e con caratteri agli antipodi, così come le rispettiva ideologie politiche: liberale lei, conservatore lui. La pellicola è stata criticata per la presenza di frasi razziste, di continua propaganda militare e misogine che, però, la regista, conosciuta anche comerespinge al mittente. "Spero che le persone capiscano che per far crescere i personaggi devono avere dei difetti all'inizio. Per questo motivo abbiamo volutamente creato. Per trasformare il cuore rosso e quello blu in viola devi mostrarli un po' all'estremo" dice la regista. E sui personaggi aggiunge: "Sono stati. Lui è ferito in una guerra che non sembra finire e lei è in difficoltà a causa del sistema sanitario . Sono entrambi rifiutati dal sistema e si ritrovano a convivere, e in queste circostanze estreme imparano a essere più moderati, ascoltarsi e amare". Rosenbaum sostiene, inoltre, di aver voluto rappresentare la situazione attuale americana. "Spero che chiunque si sia sentito in qualche modo insultato capisca che le nostre intenzioni sono davvero pure ed è perché pensiamo che le persone debbano crescere e iniziare a" dichiara.