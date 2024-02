Roberto Bolle, in tv danza con gli avatar e lontano dai riflettori con lo stilista Daniel Lee

In tv danza con gli avatar, lontano dai riflettori danza con il suo compagno. Il ballerino Roberto Bolle (47 anni), primo Etoile del Teatro della Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York,, in prima serata, torna su Raiuno con “”, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, non un semplice spettacolo di danza ma un grande show, un format originale diventato un classico irrinunciabile.“Abbiamo pensato per questaa un programma allegro, festoso. Grazie a un parterre di ospiti straordinario e a qualche invenzione che spiazzerà. Ma non mancheranno momenti di grande emozione e forse di commozione.da condividere con tutta la famiglia” dice il ballerino a proposito dello show condotto dal Commissario Montalbano, alias Luca Zingaretti , affiancato dall’attrice Cristiana Capotondi e ricco di ospiti. “Pensare che la danza , e in particolare la, possa sorprendere, farsi veicolo di contemporaneità, di modernità e incontrare tutti i mondi altri ‘per inventarsi’ sempre qualcosa di nuovo e inedito è per me un” spiega ancora il ballerino che per la prima volta utilizzerà in televisione e legandola alla danza (in maniera sorprendente e molto, molto divertente) laIn pratica il pubblico vedrà un. “E’ stato un processo lungo e impegnativo. Sono entrato in una specie di igloo pieno di fotocamere che mi hanno ‘immortalato’ e misurato. Poi con dei sensori hanno preso ie le espressioni facciali” dice in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” dove racconta i suoi prossimi impegni e svela alcune situazioni più private come la passione per il calcio (è tifoso della Juventus) e la voglia di trascorrere le festività natalizie “” visto che durante tutto l’anno viaggia molto per lavoro.La danza , per Bolle viene al primo posto. E l’amore? “” racconta ancora a “Tv sorrisi e canzoni” senza aggiungere altro. Il ballerino è sempre stato molto. “Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è. Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i, ma non è la mia natura e non lo sarà mai” ha detto Bolle in varie interviste. Alle volte, però, è difficile sfuggire ai paparazzi più curiosi.Nell’estate 2020 fu fotografato dal settimanale “Chi” in atteggiamenti teneri con, stilista britannico ex direttore creativo di Bottega Veneta, con il cui sarebbe impegnato ancora oggi. I paparazzi di “Chi” beccarono i due uomini durante una, mentre si scambiavano abbracci e tenerezze. Poi a, nello stesso anno, mentre passeggiavano per le vie del centro, tra Murano e Barano, cercando di non dare mai nell’occhio. Una relazione tenuta sempre lontano da occhi indiscreti per proteggerla dal gossip. Ma recentemente lo, nominato direttore creativo di Burberry a settembre scorso, in un’intervista a “Vogue” ha. “Quando non lavora, Lee trascorre il tempo con il suo partner Roberto Bolle” scrive il magazine. “Vanno alla Royal Opera House a- ‘Light of Passage’ di Crystal Pite è stato ‘davvero incredibile’, dice Lee” si legge ancora su “Vogue”.