Rosita Celentano: "Il mio volto felice, coi segni del tempo. Altro che facce di gomma"

“È una mia impressione oppure unnonostante i segni del tempo è rassicurante?”. Inizia così il messaggio body positivity di, accompagnato da alcune foto postate con un preciso obiettivo: elogiare la bellezza naturale , incoraggiando tutte a essere libere dall’ansia dell’età, dal timore della gioventù che passa e dalle paure del trascorrere del tempo.“Quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate - scrive la figlia del Molleggiato su Instagram -. Quanta serenità e sicurezza sapere che si può invecchiare con gli. Io in questo sono fortunata, perché di amici veri ne ho tanti, che si contano sulle dita di tutte e due le mani, e forse anche dei piedi. In questa immagine che ho scattato ieri con Susy,e sapete una cosa? In questa foto mi vedo Fichissima! Siamo due giovani vecchie felici”.Nonostante la figlia di, che oggi ha 57 anni, sia lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, sono in tantissimi a seguirla sui social, dove è molto attiva. Questa volta ha voluto proporre ai suoi followers un gioco nel solco della body positivity , per invitare tutti, donne e uomini, ad, a stare bene con se stessi, ad accogliere i segni degli anni che passano senza agitazione o inquietudine. E così si è volutamente ‘invecchiata’ postando poi sui social le foto, proponendo così l’effetto di questo esperimento ai suoi numerosi seguaci. Quello su cui punta l’attenzione Rosita Celentano è un radicalenell’accettazione sociale del proprio corpo. Una vera rivoluzione di cui si fa paladina con questo post che sui social ha raccolto subito molti messaggi positivi.Sono diversi i motivi di insicurezza che provocano disagio, soprattutto nele una volta raggiunta una certa età, quando cioè il confronto con i modelli estetici proposti da mode e passerelle, fanno sentire insicure e rendono insoddisfatte e infelici. Per cambiare davvero le cose nel profondo, occorre innescare un’autentica rivoluzione, un cambio di prospettiva, che risulta tanto più impattante se a proporla sono donne famosissime come Rosita Celentano. Che ha scelto di proporre un’immagine volutamente ‘invecchiata’ diventando così una testimonial ‘ispirazionale’ d’eccezione per molte persone. Col suo post Rosita punta ad aiutare a migliorare l’autostima, la serenità, la percezione e l’accettazione di se stessi in donne e uomini che altrimenti vivrebbero il passare del tempo con disagio. Il messaggio suona forte e chiaro, con Rosita che conclude il suo post su Instagram scrivendo a chiare lettere: “È così che voglio essere!e so che ci riuscirò. Perché ci sto lavorando dal giorno che sono nata…”.