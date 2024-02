Sanremo, quella volta che a Patsy Kensit cadde la spallina. L'incidente che svecchiò il Festival

Un tempoera circondato da, che non nascondeva i lustrini e non celava la voglia di fare spettacolo, ma sottolineava ladel festival attraverso una solennità formale che si rifletteva anche sulle singole esibizioni (canore e non), sull’eleganza che tutti i protagonisti dovevano sfoggiare sul palco dell’Ariston e su quello delle altre sedi del Festival . Su tutto questo mondo antico, una spallina e un decolleté appena svelato crearono in qualche modo i presupposti per un fulmineo quanto imprevistodell’apparire festivaliero. A compiere questo prodigio fu una seducente (e probabilmente inconsapevole) giovane icona new wave, quellache, oltre ad essere la front woman degli Eight Wonder, ricordiamo azzeccata protagonista di tante pellicole, fra cui nel 1986 il film-musical "Absolute beginners" che il regista Julien Temple realizzò come fresco e bizzarro omaggio agli anni Settanta e alla cosiddetta Swinging London. Abituati, come siamo da tempo, alle pose più audaci, ai look più eccentrici maschili e femminili, nonché alle performance più radicali e trasgressive , oggi quello che vi raccontiamo non farebbe più né caldo né freddo, ma quei pochi secondi in cui, nel, sul palco di Sanremoall’abito della Kensit e svelò appena, fece insomma intravedere per qualche fotogramma, il seno della graziosa Patsy,. Più di quanto meritasse a dire il vero, visto che tutto accadde in pochi secondi e dal tubo catodico l’accaduto si intravide appena.Ma, raccontiamo la storia dall’inizio. La cantante londinese, fra i super ospiti stranieri del 37° Festival della canzone italiana, stava cantando con i suoi, il brano "Will you remember", quando il suo vestitino iniziò a darle qualche noia. Di colpo la spallina cedette, ma Patsy, incurante del presunto incidente hot proseguì il suo show senza grandi patemi d’animo,la sua canzone, reggendosi semplicemente con le mani il leggero abito maculato monospalla. Forse era tutto calcolato , come spesso succede quando l’occasione avviene su un palco di primo piano, come quello festivaliero. Ma, la cosa, come dicevamo, fece all’epoca, a dir poco, davvero molto scalpore. E c’è chi dice che Patricia Frances Juden Kensit, classe 1968, l’avesse fatto anche un po' apposta, come sussurrò appunto sul palco, appena conclusa la performance degli Eight Wonder, un Carlo Massarini di bianco vestito a Pippo Baudo che stringeva la mano alla cantante e dissertava dello show. Ma, di sicuro quell’incidente live all'attrice, cantante e personaggio televisivo britannico, vero o presunto che fosse, ancora oggi viene citato come scandalo a Sanremo . Ricordiamo che il concorso canoro quell’anno venne vinto dal trio composto da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con "Si può dare di più", scritto da Giancarlo Bigazzi, Raf e Tozzi. Ma, sia come sia, a bucare lo schermo fu piuttosto quel piccolo incidente al vestito della "pretty" Kensit, che da allora continua a essere tra gli episodi più ricordati e mitizzati della storia sanremese. E, se in Italia, ancora qualcuno è innamorato di Patsy Kensit, che dal 1983 al 1989, quando decide di lasciare definitivamente la musica per, ha sfornato diverse hit pop rok (compreso il primo posto come band straniera al Festival Bar 1988) , in qualche modo probabilmente quella spallina malandrina c’entra qualcosa.