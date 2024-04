“Scene di nudo? Se c’è il bonifico sono a mio agio”: Ilenia Pastorelli ospite a Belve

Una puntata tutta al femminile quella di Belve che andrà in onda su Rai2 questa sera, martedì 16 aprile. A sottoporsi alle graffianti interviste della conduttrice Francesca Fagnani, oltre a Simona Ventura e Marcella Bella, ci sarà anche Ilenia Pastorelli.

Che spazia su vari temi, dalla sua vita personale, in particolare parlando dell’infanzia infelice (“Però lo dico con il sorriso perché quando si riesce a trasformare la merda in cioccolata, sei fortunata”) ai ruoli che ha avuto negli anni in tanti film diretti dai maestri del cinema e della tv italiana, da Dario Argento a Carlo Verdone, da Gabriele Mainetti a Fausto Brizzi.

Scene di nudo? “Se arriva il bonifico non ho problemi”

Nelle anticipazioni della trasmissione l’attrice romana, 38 anni, che ha esordito come ballerina e modella, partecipando poi alla 12ª edizione del Grande Fratello, si concede anche ad alcune domande intime che la giornalista le pone in merito al suo lavoro sul set. Ad esempio: “Si trova a suo agio a girare le scene di nudo?”. Pastorelli, senza esitazioni né alcuna remora, risponde: “Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio”.

I soldi, il compenso, bastano quindi a far cadere i veli dell’attrice durante una produzione? Fagnani non demorde, non si accontenta della risposta ‘facile’ e riporta alla memoria il disagio espresso dalla 38enne qualche anno fa, quando il trailer di un suo film, in cui mostrava il fondoschiena, finì ovviamente senza il suo consenso sulla piattaforma Pornhub.

Perché in quel caso il nudo era diverso? “Perché lì stai facendo un film, stai lavorando, non è come OnlyFans” risponde l’attrice. E proprio su OnlyFans Pastorelli, sorniona, lancia una provocazione alla giornalista: “Se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi”, dice ridendo.

Il David di Donatello con “Lo Chiamavano Jeeg Robot”

Nel 2016 ha vinto il David di Donatello come miglior attrice protagonista per la sua parte in “Lo Chiamavano Jeeg Robot”, di Gabriele Mainetti e com’è ovvio quell’importante produzione viene ricordata anche a Belve come una delle più significative a cui abbia partecipato. La sua chiave di volta per la fama: “Ha sentito il venticello del rosicamento?” incalza la conduttrice. “Paradossalmente non dalle altre candidate – risponde l’interprete di Alessia nella pellicola –. Più che altro da quei ragazzi che giustamente studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film”.