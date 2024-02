Sex and the City, Kim Cattrall: "Combatto le rughe in tutti i modi"

Kim Cattrall contro l'invecchiamento

Per combattere le rughe e il tempo che passa Samantha Jones le prova tutte. Anche tornare sul “”. O diventare unanella nuova serie queer "Glamours".L’attrice Kim Cattrall, 67 anni il prossimo 21 agosto, è alle prese con il. E che lascia segni anche sul viso. Sempre bella e in forma come ai tempi in cui interpretava la seduttri ce e libertina nella serie che ha rivoluzionato la tv, l’attrice oggi intende fare tutto il possibile perdella sua età e non lo nasconde. Questo almeno è quanto ha affermato in una recente intervista al quotidiano britannico “The Sunday Times”.Se è vero che a Hollywood sempre più attrici sostengono un nuovo movimento “ pro-invecchiamento ” che incoraggia a prendersi cura delle proprie rughe e, soprattutto, ad accettarle, non è così per Kim Cattrall. “Ora ho 60 anniin ogni modo possibile”. Così, senza tanti giri di parole, l’attrice si confessa al “Sunday”. E elenca tutti i trattamenti medici e di chirurgia estetica che esistono per nascondere i segni del tempo che passa.“Ci sono filler, botox, ci sono così tante cose diverse che possiamo studiare e provare. E verificare se è giusto per noi. Vogliamo tutti somigliare a noi stessi, alla nostra parte migliore” sostiene l’attrice. “La chiave per soddisfare questa ricerca dell’eterna giovinezza?” ammette quasi come se a parlare fosse il suo alter ego Samantha, l’amica più anziana del gruppo capitanato da Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la donna di successo, seducente, ambiziosa, che adora le feste, gli uomini e lo shopping.Insomma, a 66 anni compiuti, Cattrall vede nel tempo che passada combattere. Ma non è sempre stato così. In un’intervista al “Daily Mail” pubblicata nel 2011 affermava di volere di “accettare l’età” con naturalezza. Adesso, invece, ha rivalutato il famoso 'ritocchino'. “Non è solo vanità. Interpreto un certo tipo di donna e devo avere un certo aspetto. Professionalmente” dichiara al “The Sunday Times”.Rughe o non rughe, a breve Samantha Jones ‘riabbraccerà’ Carrie e le altre. Sembrava impossibile poter rivedere l’attrice Kim Cattrall nei panni dele le ha fatto vincere un Golden Globe. E, invece... La stessa Cattrall avevail suo ritorno nella serie, dopo che tra le due parti non era finita troppo bene. Ma il pubblico l’ha richiesta a gran voce e nelladi “And Just Like That”, sequel di “Sex and the City” i fan potranno finalmente rivederla. “ And Just Like That 2 ” debutterà su Sky e in streaming su Now il. La seconda stagione della serie sarà ancora incentrata su Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con gioie e dolori della loroSecondo le indiscrezioni, Cattrall farà rientro nella serie recitando in una micro-sequenza per un. Lo spunto narrativo – come ha spiegato un rappresentante di HBO Max – dovrebbe essere quello di una telefonata tra Carrie e Samantha, un tempo inseparabili e poi irrimediabilmente distanti, non solo per l’immaginario trasferimento di Sam a Londra. Per questa apparizione (nell’undicesimo e ultimo episodio) l’attrice avrebbe ricevuto une, come sua richiesta, non sarebbe entrata in contatto con gli altri interpreti. In particolare, sembra che l'attrice avesse posto come condizione diin alcun modo con Sarah Jessica Parker e con lo sceneggiatore Michael Patrick King.L’attrice Kim Cattrall da tempo cerca di, per non restare legata al personaggio iconico che l’ha resa famosa. Ci ha provato nella serie “” a fare la ‘Kardashian con gli artigli’, ma la serie (in Italia su Disney+) si è conclusa dopo appena dieci episodi.Dal dramma satirico alla comedy: l’attrice interpreta la versione matura di Hilary Duff in “” (su Disney+), spin-off sequel della sitcom “How I Met Your Mother”. Qui Samantha è la versione adulta della, un personaggio divertente e sarcastico. Ed è anche la voce narrante della serie: è proprio lei a raccontare al figlio la storia di come ha incontrato suo padre, sostanzialmente come faceva Ted in "How I Met Your Mother". Ma per i fan della star di Sex and the City c'è una novità da mettere in calendario: ilsu Netflix debutta la nuova serie “ Glamorous ” dove l'attrice interpreta una magnate nel mondo del make-up, una sorta di Miranda Priestley de “Il diavolo veste Prada”.Questa serie, che ricorda “” e “”, racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del make-up Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita,e cosa significhi per lui essere. Cattrall interpreterà proprio la milionaria, veterana dell’età d’oro delle supermodelle, ex top model e ora fondatrice/Ceo del prestigioso marchio di bellezza che porta il suo nome. Nei panni di Marco c’è, 24enne youtuber a stelle e strisce che si identifica come gay, queer e non-binario.