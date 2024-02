Sex Education 4, l'ultima stagione con due personaggi transgender

La lettera ai fan

Cast e personaggi: due trans le new entry

: in arrivo due personaggi transgender ma la serie chiude i battenti. La quarta e ultima stagione di “Sex Education” uscirà ilsu Netflix: per gli abitanti di Moordale sarà una stagione ricca di amore, risate, lacrime, amicizie, nuove (e vecchie) relazioni.La serie con Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa e Gillian Anderson, partitaha affrontato con spensieratezza il tema della sessualità nell'adolescenza La creatrice della serie, autrice principale e produttrice esecutivaha scritto in una lettera ai fan . “Siamo incredibilmente orgogliosi di ‘Sex Education' e ci sentiamo in debito con i nostri scrittori, cast e troupe che hanno messo così tanto cuore nella realizzazione di ogni episodio” scrive.“Hanno lavorato instancabilmente per portarvi la serie finale e non vediamo l'ora di condividerla con voi” aggiunge Nunn. Nonostante il dispiacere dei fan, non si può dire che la notizia sia piombata dal cielo senza preavviso. Diversi indizi avevano insinuato il dubbio che la. Alcuni attori avevano, infatti, annunciato che la loro avventura con il teen drama si era già conclusa con il terzo capitolo, mentre altri non sarebbero tornati dopo il quarto. Per continuare sarebbero serviti nuovi liceali ma gliormai sono cresciuti e cambiare completamente cast non sarebbe stata un’idea vincente.“Volevamo creare uno show che rispondesse ad alcune delle domande che tutti avevamo, al sesso, all’amicizia e al nostro corpo. Qualcosa che avrebbe aiutatoa sentirsi un po’ meno soli” spiega ancora Nunn nella lettera ai fan. “È stato travolgente vedere come lo show si sia collegato con le persone in tutto il mondo e speriamo che abbia fatto sentire anche alcuni di voi” scrive ancora la produttrice esecutiva ammettendo che chiudere la serie “non è stata una decisione facile da prendere”. “Ma man mano che i temi e le storie della nuova stagione si sono cristallizzati, è diventato chiaro che questo era” dice Nunn.Dal 21 settembre, quindi, i fan scopriranno il gran finale della serie che ha come protagonista, il liceale impacciato che vive con sua madre, la sessuologa Jean. Ad interpretarlo da, il 26enne inglese noto anche per i film “Il bambino con il pigiama a righe” e “Hugo Cabret”. L’attore, che ha iniziato a recitare a 7 anni, è uno delle grandi star attese al, il festival internazionale di cinema per ragazzi arrivato alla sua 53esima edizione, in programma dal 20 al 29 luglio. L’incontro con Butterfield è in programma ilDopo la chiusura del liceo di Moordale,devono affrontare un nuovo inizio: il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College.all’idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli “sfigati”. L’istituto Cavendish rappresentaper tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti.Questa nuova scuola è molto diversa, ogni giorno si fa yoga nel giardino comune, si respira un’atmosfera all’insegna della sostenibilità e c’è un gruppo di ragazzi popolari per. Viv è totalmente sconvolta dall’atteggiamentodegli studenti, mentre Jackson sta ancora cercando di superare la sua storia con Cal. Aimee decide di fare qualcosa di nuovo frequentandoe Adam prova a capire se un’istruzione di tipo tradizionale sia adatta a lui. Negli Stati Uniti, Maeve sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa, in cui segue le lezioni dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre deve abituarsi al fatto di non essere più figlio unico, o l’unico terapista della scuola…Asa Butterfield torna, dunque, a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianconei panni di Jean Milburn, la mamma terapista sessuale di fama mondiale. Ncuti Gatwa è ancora Eric, il miglio amico di Otis, tornano poi(Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby).nei rispettivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings. Si uniscono al cast in questaDan Levy, vincitore dell'Emmy come miglior attore non protagonista per “Schitt's Creek”, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, l'attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar. Inoltre, entrano nel cast gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua. Non sono stati resi noti i ruoli dei nuovi attori ma sappiamo che Netlix era alla ricerca di, chiamati a interpretare coppia trans nonché studenti universitari.Il casting è stato svelato su Twitter dalla penna non binaria, che scrive per la serie. “Abbi è una giovanecon un’atmosfera da Winona Rider degli anni ’90, che è sicura di sé nella sua identità di genere”, recitava la prima descrizione del casting, lanciata a fine 2021. Per quanto riguarda Kent, veniva descritto come: “sciocco, smemorato e un grande ascoltatore”. “Sono laper eccellenza: stanno insieme da un po’ e sono l’epitome degli ‘obiettivi di coppia’, tutti li amano. Kent è sicuro di essere uno dei ragazziquanto Abbi, ma conosce se stesso ed è totalmente sicuro del suo ultimo anno al college” recitava la descrizione di Istha.