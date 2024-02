Summer Job, la Generazione Z e il mondo del lavoro nel primo reality di Netflix

I concorrenti di "Summer Job"

di oggi che rapporto hanno con il? Ruota intorno a questa domanda “”, il primo reality show disponibile sulla piattaforma Netflix dal. Prodotto da Banijay Italia, il programma prova a raccontate la Generazione Z che, almeno in parte, non considera più il lavoro come un percorso obbligato nella vita, anzi se possibile prova a scansarlo il più a lungo o inventarselo a modo proprio. Ad accompagnare in questo viaggio i, tra i 18 e i 23 anni, è l’attrice. “Volevamo un'idea completamente nuova, con un linguaggio adatto. E siamo partiti dalla volontà di raccontare questa generazione” spiega, manager per i contenuti italiani non fiction di Netflix.Invitati ad una vacanza da sogno, convinti che tutto ciò che devono dimostrare è la loro inesauribile capacità di divertirsi, godersi la vita, vantarsi di svicolare da tutti gli aspetti negativi, prima di tutto il lavoro, i dieci protagonisti della Gen Z scoprono dopo 24 ore che la sfida è tutt'altra. Ladovranno infatti guadagnarsela, costretti, se vogliono continuare, a svolgere umili mansioni. Il premio,per il vincitore, è una lezione di vita per tutti. “È statama ho detto subito di sì perché mi ha colpito la grande sensibilità degli autori. Ho apprezzato davvero lo spirito che è dietro questo reality” sostiene Gioli. E aggiunge: “Ho fatto per la prima volta una cosae ho avvertito una sensazione di adrenalina forte, un rapporto umano vero che si consuma al momento. Gli attori non si prestano a condurre programmi perché hanno paura di fare confusione e, invece, penso che si dovrebbero testare le proprie capacità”.Il reality è ambientato ine i concorrenti alloggiano in una esclusiva villa sullavisto che credono di essere lì per una vacanza spensierata. La vacanza c'è ma ha un prezzo: i ragazzi dovranno affrontare la loro prima esperienza lavorativa . Negli otto episodi di “Summer Job”, quindi, i partecipanti, divisi in gruppetti, ciascuno affidato ad un datore di lavoro , dovranno svolgere le mansioni assegnate e guadagnarsi la paga settimanale. Lavori come, assistenti al rifugio per animali, addetti alla manutenzione e al giardinaggio. Insomma, i classici lavoretti che hanno caratterizzatoper raggranellare un po' di soldi durante le vacanze. “Il nostro intento di partenza, qui non c'è un confronto con gli adulti, raccontiamo un pezzo della società attuale” spiega, Chief Executive Officer di Banijay Italia.: ha 21 anni ed è pugliese. Le piace molto la moda. Ama distinguersi dalle altre ragazze con la sua forte personalità.: ha 22 anni, è sardo e vive a Milano. Si è appena laureato in Fashion Design. I suoi amici lo chiamano “Il Baronetto” o “Briatore”. Si definisce un amante del bello.: ha 19 anni e vive da sola a Milano. Ha finito il liceo ma si è presa una pausa per decidere cosa vuole fare da grande.: ha 20 anni e ha origini filippine. Sta vivendo il suo anno sabbatico da quasi due anni. Se dovesse riassumere la sua vita in tre parole sarebbero queste: aperitivi, viaggi e feste.: ha 18 anni e viene dal Veneto. Si è diplomato a Londra in un college privato. Non ha mai lavorato.: ha 21 anni, è di Torino ma ha origini brasiliane. È una ragazza molto esuberante.: ha 20 anni. Apparire per lui è fondamentale. In particolare, ama i suoi boccoli. Per Pietro lavorare e sprecare tempo in cose che non gli piacciono è “crudele”.: ha 21 anni. Ama il calcio, di cui apprezza la competizione. Non ha mai ricevuto un due di picche da una ragazza.: ha 19 anni e viene da Cuneo. È figlio dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Si definisce un atleta, ma è anche crypto trader. Non vuole rispondere a nessuno, preferisce essere il capo di se stesso.: ha 20 anni e abita a Centocelle, un quartiere periferico di Roma. La madre è peruviana. Non ama le regole, vuole solo vivere la vacanza al massimo.