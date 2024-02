The Good Mothers, la ‘Ndrangheta raccontata dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit)

La trama tra fiction e realtà

La ‘Ndrangheta raccontata dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. E’ questo il tema di “”, la nuova serie originale italiana, in concorso alla Berlinale 2023 (dal 16 al 26 febbraio) nella prestigiosa sezione “Berlinale Series”, che quest'anno assegna per la prima volta nella storia del festival il Berlinale Series Award.Con questodal forte impatto emotivo - per la regia di Julian Jarrold ed Elisa Amoruso -, il creatore(già autore di “Baghdad Central” e “The Last Kingdom”) porta sugli schermi l’omonimo romanzo-inchiesta del giornalista, inedito in Italia ma diventato un bestseller all'estero. “The Good Mothers” (prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriet Spencer per House Productions e da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside del gruppo Fremantle) è, dunque,che racconta ladi tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘Ndrangheta , che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall’interno. Queste donne dovranno quindi combattereper il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli. La serie – sei episodi da 45 minuti – arriverà a breve sulla piattaforma Disney+ con il titolo “”.La serie parte dal lavoro di(l’attrice, già vista in “Suburra– La serie”, in “Favolacce” e pure in " Corpo libero "), una giovane e brillante magistrata che attacca la criminalità organizzata calabrese e le sue ramificazioni nel Nord dell'Italia facendo leva sulla voglia di ribellarsi di tante donne, moglie e madri dei boss, vittime di oppressione e violenza. Le indagini della pm cominciano partendo dal caso di(interpretata da), la donna brutalmente torturata, uccisa e sciolta nell'acido dal marito(l’attore Francesco Colella, già visto in “ZeroZeroZero” e “Trust”) perché aveva deciso di sfidare la ‘Ndrangheta, alla quale apparteneva per nascita e dalla quale voleva fuggire per iniziare una nuova vita con la figlia( interpretata da Gaia Girace, la “Lila” de “ L’amica geniale ”). La pm Anna scopre tante vicende come quella di Lea, in particolare le storie di(interpretata da, la Lucrezia Tornabuoni della serie evento “I Medici”), e(l’attrice, vista nel film “Il Traditore”).Donne diverse tra loro ma legate dae dallo stesso desiderio di. Figlia del boss Salvatore di Rosarno,appartiene ad uno dei clan più potenti della 'Ndrangheta: quando sceglie di fare i nomi denunciando il padre, il fratello e il cugino, si condanna a morte ma riesce comunque ache la famiglia riserva a lei e ai suoi tre figli. Non è da meno, condannata a morte dal padre Michele, cognato del boss Gregorio Bellocco, e dal marito, affiliato al clan Bellocco, per aver spezzato ildi sangue della 'ndrina e scelto di collaborare. Il 20 agosto 2011, dodici giorni dopo il suo ritorno in famiglia a Rosarno preda della nostalgia per i figli, Concettanel bagno di casa: non ha retto la pressione e ha ingerito dell'acido muriatico. Aveva solo 31 anni.