The Last of Us, dal videogioco alla serie tv con la protagonista Ellie dichiaratamente lesbica

Tra i personaggidel mondo dei videogiochi , la piccolaè tra i più amati e seguiti dagli appassionati del genere. Ed esattamente come nel videogame, anche nell’adattamento tv, Ellie saràChi è Ellie Williams? E’ un personaggio immaginario protagonista della serie videoludica di Naughty Dog “” composta da “The Last of Us”, “The Last of Us: Left Behind” e “The Last of Us Parte II”. Per chi non mastica tanto il mondo dei games, è bene ricordare che “The Last of Us” ha stravolto il mercato dei videogiochi con una nuova IP (serie di giochi, ndr) capace di entrare nel cuore dei giocatori presentandoe ben realizzato. Un successo, ‘benedetto’ anche dalla critica, che ha spinto ad andare oltre il gioco: oggi milioni di fan in tutto il mondo aspettano con trepidazione l’uscita dell’omonimache in Italia arriverà su Sky (e in streaming su Now) nel, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti sul canale Hbo. La serie è scritta da(già creatore della miniserie “Chernobyl”) eil direttore creativo del videogioco nato nel 2013 in esclusiva per le piattaforme PlayStation.Gran parte del successo del games è dovuto ovviamente aie in particolar modo, alla piccola Ellie, un’orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto la vita prima dell’infezione del Cordyceps. Ellie è ildi un’avventura straordinaria e memorabile. Non ha particolari abilità eroiche o sovraumane, né è una predestinata di sorta: è una persona normale che viene catapultata, suo malgrado, in circostanze eccezionalmente ostili. È controllata dai giocatori solamente in una manciata di, mentre in larghi tratti partecipa all’azione sotto la guida di un’intelligenza artificiale. Eppure, ilche riesce ad instaurare con i giocatori è semplicemente portentoso ed eleva l’intero gioco ad esperienza coinvolgente ed appassionante, come poche altre Nei videogiochi la sua interprete è l’attricee la doppiatrice italiana è Gea Riva. Nella serie tv Ellie sarà interpretata da, la 19enne britannica nota per il ruolo di Lyanna Mormont nell’acclamata serie televisiva “Il Trono di Spade”. Al suo fianco ci sarànei panni di Joel, il contrabbandiere del nuovo mondo.La storia dellaè ambientata 20 anni dopo la: Joel viene incaricato di far uscire la 14enne Ellie da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.Ellie, l’adolescente che potrebbe essere la chiave per curare una pandemia mortale, è lesbica , così come lo è nel videogioco. Lo ha assicurato il creatore della serie rispondendo ai fan. Il coming out videoludico di Ellie è avvenuto nel 2014, con lo spin-off “” quando bacia l’. Neil Druckmann, il direttore creativo del videogioco, subito dopo il bacio dichiarò di avere concepito il personaggio di Ellie come, tuttavia preferiva lasciare decidere al giocatore la questione della sua sessualità, mentre nel 2018 la co-autrice della storia di “The Last of Us: Parte 2”rimarcò come Ellie fosse “”, aggiungendo: “è proprio quello che è”. Ellie in un certo senso ha cambiato la storia dei videogames: prima del 2014un personaggio omosessuale che si potesse dire davvero al centro della storia di un gioco.