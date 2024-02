Tom Hardy, "cattivo" solo nei film: "Aiuto i giovani che vogliono riprendere in mano la propria vita"

Bello e dannato. Ma con il cuore d’oro. E’ l’attore e produttore cinematografico britannicoche il 15 settembre compie 45 anni. Oggi è uno dei divi più acclamati e richiesti – tanto che si fa il suo nome per il prossimo– ma il suo passato è tormentato. Nato nel quartiere londinese di Hammersmith, è poi cresciuto a East Sheen, figlio unico di Anne, artista e pittrice di estrazione cattolica irlandese, e di Edward “Chips” Hardy, commediografo.L’età dell’è stata complicata tra droghe e piccoli crimini: 11 anni sniffava la colla, due anni più tardi è passato agli acidi, quindi è diventato dipendente di. A 15 anni è stato espulso da scuola per furto, reato che commetterà ancora tanto che sempre minorenne è stato arrestato per aver. “Mi sarei venduto mia madre per quel crack., sono stato fortunato a non aver contratto l’epatite o l’Aids” ha dichiarato in passato ricordando come “l’unica cosa che mi ha salvato è stata la recitazione”. Hardy, come ha raccontato, ha iniziato per rendere orgoglioso il padre. “, lo adoro e imparo qualcosa ogni giorno” ha detto in più interviste.Sì, oggi, è tra gli attori britannici più eclettici, talentuosi e affascinanti tanto che nel 2018 la classifica Glamour UK lo ha incoronato l’dell’anno. Ma di momenti difficili ne ha attraversati parecchio. Nel 2003, a ventisei anni, è stato trovato riverso in una pozza di sangue e vomito nel famoso quartiere di Londra Soho,. In seguito ha dichiarato: “Mi è servito di lezione.”. Una rinascita che, però, non salva il matrimonio con la prima moglie Sarah Ward che nel 2004 decide di divorziare. L’attore in quel periodo comincia a. Decide di dedicarsi completamente all'attività fisica, allenandosi con i Marines e praticando jujitsu e capoeira, discipline che ancora oggi continua a seguire.La svolta della vita (professionale e non solo) arriva nel 2010: ottiene il ruolo di Eames, unin grado di cambiare aspetto nei sogni altrui, un personaggio di rilievo nel film fantascientifico di Christopher Nolan “”. Due anni dopo, lo stesso regista lo chiama per interpretare ilnel film “Il cavaliere oscuro - Il ritorno”, terzo capitolo della saga su. Tornerà a lavorare con Nolan nel 2017 per il film “”. Nel 2015 quasi ruba la scena a Leonardo Di Caprio, suo grande amico, sfiorando l’Oscar in “”.Sullo schermo è in grado dicome i suoi personaggi, al punto da diventare irriconoscibile. I suoi ruoli più noti sono ‘tipacci’ psicotici, minacciosi e violenti. Oggi oltre ad essere un grande attore, è impegnato nel. Dal 2012, insieme alla moglie, l’attrice, è ambasciatori ditanto che per Natale 2015 ha aderito alla campagna “” (parola che unisce “dicembre” con “barba” in inglese) che invitava a non radersi e a far crescere la barba per sensibilizzare le persone sul tumore dell'intestino . “Anche se la malattia viene diagnosticata a più di 40.000 persone ogni anno solo nel Regno Unito, non se ne parla ancora abbastanza. La consapevolezza delè troppo bassa, quindi aderisco alla campagna di Bowel Cancer Uk perché voglio contribuire a cambiare questa situazione. E' un ente di beneficenza che ha bisogno del nostro sostegno per salvare vite umane e partecipando a ‘Decembeard’, si può fare la differenza” dichiarò ai tempi della campagna. vegano e amante degli animali: è attivo nell’, l’organizzazione no profit a cui si è unito nel 2017 per la campagna contro ildei cani e per promuovere l’adozione di animali da compagnia, realizzando uno spot accanto a uno dei suoi cani. Il sex symbol è anche ambasciatore dell’associazione di recupero “, fondata da Re Carlo III nel 1976 per sostenere i giovani vulnerabili. “Voglio aiutare le persone. Sono veramente grato per le cose che mi sono successe nella mia vita e cerco di. Sono stato fortunato a non fare una brutta fine. Recitare mi ha aiutato a rimanere sobrio e a diventare una persona migliore” ha dichiarato qualche tempo fa.