Tom Holland si ritira: un anno di pausa per la sua salute mentale

Tom Holland produttore

"Questa serie mi ha distrutto"

La difficoltà di estraniarsi dal ruolo

La salute mentale

ha dichiarato di volersi ritirare per un anno dalla recitazione per prendersi cura della sua salute mentale . Dietro questa decisione ci sarebbe un "momento difficile" e " un piccolo crollo" vissuti durante la realizzazione del suo ultimo lavoro.L'attore britannico, 27 anni, celebre volto di Spiderman, è attualmente impegnato nella promozione della serie thriller di Apple TV+ "", di cui è protagonista e produttore.Holland interpreta un personaggio liberamente ispirato allo, un uomo statunitense che sosteneva di avere 24 personalità diverse e che è stato il primo individuo a essere dichiarato non colpevole per infermità mentale sulla base di un disturbo dissociativo dell'identità . Al il settimanale Extra, il 27enne ha dichiarato di aver "amato il percorso di formazione per diventare produttore", ma di essersi dovuto destreggiare tra questa responsabilità e il ruolo di attore, in particolare con l'interpretazione del personaggio principale, affetto da una. Un ruolo che lo ha spinto "troppo in là", ha ammesso."Non mi sono mai sottratto al", ha detto l'attore diventato famoso a partire dal 2016 per il suo ruolo di Peter Parker/ Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe . "Ho sempre creduto che il lavoro duro è un buon lavoro. D'altra parte, la serie mi ha distrutto. È arrivato un momento in cui avevo bisogno di una pausa, sono sparito e sono andato in Messico per una settimana, ho passato del tempo su una spiaggia e mi sono rilassato. Ora mi prendo, e questo è il risultato di quanto sia stato difficile questo progetto. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Sento che il nostro duro lavoro non è stato vano".Il giovane fenomeno inglese, che è legato sentimentalmente all'attrice Zendaya , conosciuta sul set di Spiderman: Homecoming, aggiunge che quello appena trascorso "È stato sicuramente". "Abbiamo esplorato alcune emozioni che sinceramente non avevo mai provato prima. E poi, come se non bastasse, essere un produttore, affrontare i problemi quotidiani che si presentano sul set di un film, ha aumentato il livello di stress".Parlando con Entertainment Weekly a maggio, Tom Holland ha dichiarato che "The Crowded Room" gli ha datodal ruolo una volta chiuse le riprese, tanto che è arrivato persino a prendere in considerazione l'idea diper "liberarsi" del personaggio."Mi vedevo in lui, però nella mia. Ricordo di aver avuto una specie di crollo a casa e di aver pensato: 'Mi raderò la testa'. Devo radermi la testa perché devo liberarmi di questo personaggio", ha raccontato. "Ovviamente eravamo nel bel mezzo delle riprese, quindi ho deciso di non farlo. È stato diverso da qualsiasi cosa abbia mai provato prima". "Non sono nuovo agli aspetti fisici del lavoro, a fare tutto ciò che prevede un film d'azione - ha aggiunto l'attore -. Mami ha davveroe mi ci è voluto molto tempo per riprendermi e tornare alla realtà".In passato ha raccontato di aver cercato di proteggere la sua salute mentale in pubblico, prendendo una pausa dai social media e restando sobrio. Ha detto che lo show lo ha aiutato a comprendere meglio questo aspetto della sua vita, permettendogli di "riconoscere i fattori scatenanti" e "le cose che mi stressano".Nel 2021 ha confessato di star pensando di: "Non so nemmeno se voglio fare l'attore ... Ho iniziato a recitare quando avevo 11 anni e non ho fatto nient'altro, quindi mi piacerebbe provare a fare altre cose. In realtà, sto avendo una specie di... crisi di mezza età - a 25 anni, sto avendo una".