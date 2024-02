Valentina Corradi vince ancora: la campionessa di danza sportiva a Paperissima Sprint

Classe 2001, originaria di Rapallo in Liguria, la ballerina è due volte campionessa italiana di danza sportiva under 21 nella specialità latino-americano e finalista ai mondiali che si sono svolti in Cina. Non ha ottenuto i successi così per caso: "Ogni mattina a scuola, poi subito in macchina verso Marina di Carrara dove mi alleno per tre ore al giorno. Il viaggio di andata e ritorno lo trascorro interamente sui libri, e dopo cena, se non ho ancora finito di studiare, ovviamente proseguo", dichiarò tempo fa, rivelando che il tempo libero era davvero poco: "Me ne resta davvero poco da trascorrere con gli amici. Le rinunce sono tante, è vero, ma i traguardi che stiamo raggiungendo mi ripagano di tutto".

La sua passione per il ballo è sbocciata all’età di 6 anni, sulle orme della sorella maggiore Carolina che, dopo un periodo di inattività, ha ripreso a danzare insieme al fratello di Davide. I primi passi, Valentina li muove a Santa, poi a Rapallo e a Chiavari, sotto la guida di Maurizio e Roberta Civita. Il talento non le manca, ma la penuria di ballerini in Liguria la spinge a guardare altrove, verso la Toscana, dove quattro anni fa ha incontrato Davide. Insieme, sulle piste italiane e internazionali, fanno scintille, inanellando grandi risultati. E nel mezzo a tutti questi allenamenti non le poteva mancare la partecipazione a un concorso di bellezza: "Sì. tra gli allenamenti sono riuscita a incastrare le prove e... la finale. È stata un’esperienza nuova e bellissima, in cui mi sono divertita".

"Pensavo fosse un sogno essere negli studi di Paperissima Sprint"

Il mondo della televisione le è sempre piaciuto. Nel 2019 ha partecipato a una sfida ad "Amici", una bella esperienza anche perché ha coinciso con il suo diciottesimo compleanno. Adesso debutterà proprio in quel mondo: "Quando sono arrivata negli studi di Paperissima Sprint pensavo fosse un sogno. Sono felicissima che la mia passione per la danza mi abbia condotta fino a questo programma che adoro e che, per me e la mia famiglia, è sempre stato un appuntamento imperdibile. Poi lavorare con Roberta e il Gabibbo è straordinario. Un grandissimo grazie va ad Antonio Ricci per avermi dato questa grande opportunità". La stessa Roberta Lanfranchi aggiunge: "Valentina è stata una sorpresa. Oltre a essere bellissima, è una ballerina di latino-americano di altissimo livello. Mi divertirò molto a ballare con lei".