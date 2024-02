Vittorio Sgarbi attacca la figlia Evelina: "Ha rifiutato il Gf Vip, sputa sui soldi"

I figli del critico d'arte

La figlia dirifiuta ile lui si arrabbia., ultima dei tre figli del noto critico d'arte - già apparsa a "Live - Non è la d'Urso" con la sorella Alba qualche anno fa - avrebbe detto no all'offerta didi partecipare alla settima edizione del Gf Vip, in partenza il 12 settembre su Canale 5, dove al momento l'unico concorrente ufficiale è Giovani Ciacci La studentessa 22enne, declinando l'invito, ha suscitando ladel padre che ha raccontato il retroscena in un'intervista a "Novella 2000". Secondo quanto dichiarato dal critico d'arte, 70 anni, la figlia per benha rifiutato i provini per partecipare al reality . "Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta" sostiene Sgarbi.Il rifiuto di partecipare al programma tv è stato motivo ditra padre e figlia. "Abbiamo discusso per questa cosa e" svela Sgarbi, aggiungendo poi i motivi che hanno indotto Evelina a non accettare la proposta: "Ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del Gf Vip non fosse degno di lei". La ragazza avrebbe detto no anche perché è ben consapevole di essere stata cercata solo perché " figlia di ". Questo rifiuto proprio non è andato giù a Sgarbi. ", le chiacchiere. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi anche in un ambiente degradato altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé" racconta ancora il critico ricordando che "quello che succede in tv, le liti, le figuracce, la gente se lo dimentica in fretta".Secondo quando 'spifferato' da Sgarbi, alla figlia avrebbero offerto. "Che ci sputi sopra?" ironizza Sgarbi spiegando che "quando guadagni soldi è sempre moralmente giusto. Per una come lei che frequenta l'ambiente della moda anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo. Si faceva conoscere" dice ancora Sgarbi che poi, con il suo classico impeto, svela anche alcune questioni più intime. "" sbotta Sgarbi. I fan del reality , quindi, non vedranno la figlia del critico nella Casa più spiata d'Italia. "Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall'idea del successo facile" conferma Sgarbi che, dal canto suo, accetterebbe di far parte di unsolo se ilfosse di due milioni di euro. "Posso concedermi il lusso di dire no a format come l’ Isola dei Famosi , che si aspetta di vedermi annuire dinanzi a un cachet di 400mila euro, anzi 800mila" dichiara. E aggiunge: "Avrei accettato solo per 2 milioni. Non intendo svendere il mio tempo. Ho impegni da sindaco, assessore e deputato".Vittorio Sgarbi è padre dinati da fugaci relazioni con diverse donne,ed. Il primogenito è, classe 1988, avuto dalla relazione con la defunta Patrizia Brenner. "L’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo" aveva raccontato tempo fa Sgarbi., 23 anni, è nata da una relazione con una cantante lirica albanese, dal nome Kozeta, che incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì: con lei trascorse solo una notte perché la donna era già sposata.Evelina, invece, è nata da una storia fugace con una donna dal nome. A "Novella 2000" il critico d'arte, a suo tempo, entrò nei dettagli: "L'ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me".Evelina è molto attiva sui social: su Instagram condivide diversi scatti di sé, alcuni che la ritraggono anche sul. Su Facebook, invece, fa sapere di aver frequentato l'Istituto Marangoni, di essere nata a Torino e che oggi vive a Biella. Ècon un giovane di nome Leopoldo e nei giorni scorsi erano insieme, in barca ai piedi dei Faraglioni di Capri.