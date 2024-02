Apnea per disabili, a Scarlino (Maremma) Ilenia e Fabrizio ce la fanno: è record mondiale

Gli apneisti disabili

uno sport che la facesse sentire di nuovo viva. Ora, sostenuta dalla sua squadra (Apnea Team Abruzzo Asd) e dai tanti amici e appassionati, è pronta per una nuova sfida. Ad affiancarla un altro campione, l’umbro Fabrizio Pagani, ironicamente soprannominato "l’uomo pesce", anch'egli disabile a causa di un incidente stradale ma che da anni colleziona record mondiali in questa particolare disciplina sportiva.

Una nuova sfida per gli apneisti da record

In acqua le differenze svaniscono

Duedi apnea per disabili sono stati stabiliti nelle acque di Scarlino (Grosseto) da Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani. I giudici internazionali della Confederazione mondiale attività subacquee (Cmas) hanno ratificato la distanza di -20 metri per Ilenia Colanero di Lanciano (Chieti) e -35 metri per Fabrizio Pagani, di Terni. Il tentativo di record è stato organizzato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas). "Il record è il coronamento di sogni e fatica - le parole di Colanero e Pagani -. Con un solo arto è complicato arrivare dove la pressione si fa sentire. Siamo convinti che si possa ancora andare oltre. E noi ci proveremo». Due tentativi di salire nell'olimpo dei record scendendo nelle profondità del mare., andata in scena in Maremma, ha due nuovi campioni, che sono riusciti a superare i loro limiti stabilendo un nuovo primato mondiale.è un'ex farmacista, appassionata di tennis, che dopo un terribile incidente in moto nel 2015 ha dovuto affrontare– proprio come quelli delle profondità in cui si immerge –, fatto di riabilitazione e cambiamenti drastici nella sua esistenza, ma che ha trovato nell'apneaUna, quella che è andata in scena a partire alle 8.30 del 30 giugno, quando i due apneisti sono salpati dal porto di Scarlino per la doppia prova da record, in un contesto che presenta notevoli differenze da quello della piscina. In questa occasione, nella "", l'obiettivo era laposizionato all'interno del campo gara: in superficie i giudici internazionali della(Confederazione mondiale attività subacquee), mentre in acqua i tecnici della(Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) hanno garantito ogni aspetto legato alla sicurezza. A supervisionare l’evento, gli operatori dellainsieme all’imbarcazione di Sos Villaggi per Bambini Italia, associazione partner della federazione in questa iniziativa.L'evento rientra nei progetti dell’Ambito Maremma Nord, nominato “”, riconoscimento assegnato da Aces Europe, l’associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio “European capital of sport”. Grazie alla stretta collaborazione della Fipsas con il Comune di Scarlino e la Nuova Solmine la provincia di Grosseto diventa quindi il palcoscenico di un appuntamento sportivo di altissio rilievo, capace di dimostrare che, cheche non impedisce percorsi di successo.