Ciclismo, podio tutto al femminile nell'UAE Tour. La vincitrice Borghini: "Fiera della mia squadra"

"Un'opportunità unica per le donne"

Chi è Elisa Longo Borghini

Un altro passo verso la parità di genere . Sì perché anche il ciclismo è sbarcato con lenei paesi del Golfo e sta già facendo la storia visto che al Saudi Tour maschile di qualche settimana per la prima volta una donna italiana,, ha svolto il ruolo di ds di una squadra maschile. Adesso però è successo qualcosa di ancora più significativo: nella prima storica edizione del giro deglial femminile (gli uomini lo hanno già corso cinque volte), a cui hanno preso parte 20 squadre, il podio è stato monopolizzato da, con il successo finale della piemonteseUn fatto a cui è stato dato ampio spazio dai media locali e come ha sottolineato la presidente del team,, è stata "un'opportunità unica per le donne degli Emirati di supportarci e vederci correre sulle strade del loro paese". A completare il podio la compagna di squadra di Elisa nella Trek Segafredo Gaia Realini, staccata di 7 secondi nella classifica finale e Silvia Persico. Sul palco, proprio accanto al podio finale e alle tre italiane ancora con gli shorts da gara, c'erano alcune miss in abbigliamento tradizionale, mentre ai piedi dello stesso palco, in tunica bianca d'ordinanza, hanno omaggiato le tre migliori della classifica generale il segretario generale del Consiglio dello Sport di Abu Dhabi, Aref Al Awani, e Amal Al-Afifi che negli Emirati si occupa di coordinare lo sport femminile . E non poteva mancare il commento della vincitrice che non è riuscita a trattenere tutta la propria soddisfazione: "all’UAE Tour. Sono anche fiera della mia squadra. Abbiamo mostrato di essere grandi e questo ci dà fiducia per il resto della stagione. Questo è un successo dell’intera squadra e ora per noi è tempo di festeggiare con tutto lo staff che ci ha aiutato a raggiungere questo risultato".E' nata a Verbania il 10 dicembre 1991, sotto il segno del Sagittario, ed è cresciuta a Ornavasso, dove vive. La sua passione per le due ruote e le competizioni affonda le radici in una famiglia di grandi sportivi, e anche suo fratello, Paolo Longhi Borghini, avrebbe scelto la via del ciclismo. La campionessa è figlia di Ferdinando Longo Borghini, allenatore di sci nordico, e di Guidina Dal Sasso, ex sciatrice di fondo con un passato in tre Olimpiadi e sei Mondiali. La mamma della ciclista su strada è stata anche vincitrice di un Mondiale e tre Europei di skiroll. Borghini ha conquistato la prestigiosafemminile e ha vinto anche due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Rio e di Tokyo , affermandosi comeitaliana di ciclismo tra le più brillanti.