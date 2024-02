Il tennista Matteo Berrettini dona gelati ai bambini dell'ospedale di Rimini malati di cancro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Il campione di tennis Matteo Berrettini dona gelati ai piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. Il tennista romano, 26 anni, attualmente a Melbourne per gli Australian Open, al via lunedì 16 gennaio con il debutto nel primo torneo stagionale dello Slam contro l'ex numero uno al mondo Andy Murray, si conferma un campione dal cuore d’oro.Tramite l'associazione bresciana “”, di cui il romano tifoso della Fiorentina è testimonial, Berrettini ha deciso di sostenere l', l’organizzazione di volontariato riminese fondata e gestita da genitori e volontari che da oltre 15 anni ha lo scopo di sostenere i bambini affetti da malattie oncoematologiche , con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i bimbi e le loro famiglie.ha, così, donato una fornitura per un anno di gelati ai piccoli pazienti . Perché proprio il gelato ? Oltre al fatto che i più piccoli ne vanno golosi, è anche il cibo che dà più sollievo ai bambini, spesso alle prese con una forte irritazione delle pareti della bocca. Per tutto il 2023 i bimbi, quindi, potranno godere di un momento di dolcezza grazie al campione di tennis - primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon nel 2021 -, protagonista anche della nuova serie Netflix “” (disponibile dal 13 gennaio sulla piattaforma streaming). Il sindaco di Rimini,ha pubblicamente ringraziato il tennista: “di Matteo Berrettini è per i bambini dipediatrica”. Il primo cittadino aggiunge, poi: “Matteo è un campione, di quelli che sanno calcare con eleganza anche l’erba di Wimbledon, ma il cuore non lo mette solo in campo. E quando guarda lontano dalla rete ci sono i bambini, inclusi quelli del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Infermi a Rimini a cui andrà unaper l’intero 2023”. Il sindaco conclude con: “Lesi fanno in campo e si possono fare nella vita: grazie Matteo”.I ringraziamenti al tennista azzurro arrivano anche dal dottor, fondatore di “Atleti al tuo fianco”. “Già in passato avevamo più volte collaborato con Arop, associazione riminese che è un’eccellenza sul territorio, e quest’anno è stato deciso di fare di più: Arop era già da tempo impegnata nelladell’ospedale con i gelati, da Matteo Berettini è giunto questo gesto utile a garantire ilper tutto il nuovo anno. Ma a prescindere dall’aspetto economico, è ilche si impegna in prima linea nel sostenere dal punto di vista emotivo i bimbi che necessitano di cure di oncologia pediatrica” dice il dottore sempre in prima linea per aiutare i piccoli che lottano nei reparti di oncologia pediatrica.