La nuotatrice artistica Linda Cerruti vittima di sessismo sui social: "Vergognoso"

La foto "incriminata"

I commenti sessisti

anche la medaglia del fidanzato", "Ma la statuetta dove l'ha messa??? non si vede..." e non potevano mancare "La medaglia più importante, più che conta, che che ha più importanza è quella che ha tra le gambe". Insomma il solito, becero, commento da bar, da chi non guarda oltre il suo essere uomo affamato di pornografia, di chi segue il suo istinto carnale invece della ragione. E chi se ne importa che per ottenere tutte quelle medaglie la Cerruti, per anni e anni, si sia svegliata prima dell'alba, sia andata ad allenarsi prima di scuola, abbia trascorso più ore in piscina che in casa, che con gli amici, che con il fidanzato. Chi se ne frega di tutti quei sacrifici, la foto di una giovane ragazza che mostra il sedere e le gambe (aperte) "fa sesso" al maschio alfa, paternalista, rude. ", "Manon si vede..." e non potevano mancare "La medaglia più importante, più che conta, che che ha più importanza". Insomma il solito, becero, commento da bar, da chi non guarda oltre il suo essere uomo affamato di pornografia, di chi segue il suo istinto carnale invece della ragione. E chi se ne importa che per ottenere tutte quelle medaglie la Cerruti, per anni e anni, si sia svegliata prima dell'alba, sia andata ad allenarsi prima di scuola, abbia trascorso più ore in piscina che in casa, che con gli amici, che con il fidanzato. Chi se ne frega di tutti quei sacrifici, la foto di una giovane ragazza che mostra il sedere e le gambe (aperte)

La replica di Linda Cerruti

Come ogni anno, dopo mesi e mesi di sacrifici, è arrivata quella settimana in cui alzo la testa fuori dall’acqua, e respiro. Sia chiaro, non mi sto lamentando, ma sto solamente riportando la realtà quotidiana che è stata più che ripagata da una carriera piena di soddisfazioni. Due giorni fa ho condiviso una foto fatta nella spiaggia in cui vado da sempre, in cui ho coltivato i primi sogni e che per me ha anche un forte valore simbolico. La foto mi ritrae in una posa artistica, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è il miglior campionato europeo della mia carriera. Il post è stato ripreso da vari giornali fra i quali @tuttosport , @larepubblica e basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano. Qui sopra, scusandomi in anticipo con le giovani atlete che mi seguono per quanto leggeranno (ma l’alternativa è il silenzio, che è uno dei motivi per cui oggi leggiamo ancora queste cose), riporto alcuni screenshot esemplificativi della pochezza di alcune frasi a commento della foto. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli. Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno “difesa” ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. È questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo. Come ogni anno, dopo, è arrivata quella settimana in cui alzo la testa fuori dall’acqua, e respiro. Sia chiaro, non mi sto lamentando, ma sto solamente riportando la realtà quotidiana che è stata più che ripagata da una. Due giorni fa ho condiviso una foto fatta nella spiaggia in cui vado da sempre, in cui ho coltivato i primi sogni e che per me ha anche un forte valore simbolico. La foto mi ritrae in, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è. Il post è stato ripreso da vari giornali fra i quali @gazzettadellosport @ilfattoquotidianoit . Stamattina una mia amica mi invia uno di questi post condiviso dalle testate giornalistiche sulla loro pagina Facebook, lo apro e rimango letteralmentenonchéche lo accompagnano. Qui sopra, scusandomi in anticipo con le giovani atlete che mi seguono per quanto leggeranno (ma), riporto alcuni screenshot esemplificativi della pochezza di alcune frasi a commento della foto. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir pocoleggere quest’orda di persone fare. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio die molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli. Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno “difesa” ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. È questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo.

Ai campionati della vergogna vincerebbero loro. Ma non basteranno le decine di commenti beceri e sessisti a spegnere il sorriso sul suo volto. Il sorriso di chi ha da poco terminato la miglior rassegna iridata della sua carriera, conquistando ben(2 bronzi e 6 argenti) agli. Per questo, 29 anni, nuotatrice artistica (per i meno esperti, sincronette) ligure tesserata GS Marina Militare e RN Savona, ha postato sulla sua paginascattate a Noli, per celebrare l'importante traguardo raggiunto. Tra gli altri un'immagine in posa artistica, che richiama quello sport che tanto ama e che le ha regalato tante soddisfazioni, in paragone a quelle che erano state le medaglie degli Europei di Glasgow di 4 anni fa. Peccato che però, proprio sotto quel post siano apparsi commenti che nulla avevano a che fare con i suoi successi, quanto piuttostoUna, l'ex nuotatore statunitense vincitore di sette medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1972, con le medaglie al collo. E una, invece,(tipica posizione artistica del nuoto sincronizzato) con i premi sulle gambe, come in un medagliere, ben esposte. Cerruti è orgogliosa di quei podi e ci tiene a farli spiccare anche sui social, per i suoi followers. "A distanza di una settimana riguardo con infinita gioia le mie medaglie – scrive a corredo dell'immagine –. A 4 anni dagli Europei di Glasgow in cui vinsi 2 argenti e 5 bronzi posso dire di essere soddisfatta!!! Sono migliorata con tanto allenamento e anni di esperienza in più!!!(per le quali mi avete scritto in tantissimi)", aggiunge. E conclude dicendo: "Auguro ad ognuno di voi di poter vivere o far vivere una vita fatta di sport ai vostri figli!".Valori che però, evidentemente, si sono persi nell'educazione di quelle persone che invece di congratularsi con lei hanno scelto diin mostra, concome. "e se ne compiace", "Belle le medaglie... Ma anchenon è male", "Una medaglia la aggiungo io per, d'oro ovviamente..."; e ancora, "Secondo me sta mostrando qualcos'altro..." oppure "La posa è ideale perMa di fronte a questa impietosa scena, dopo aver letto i tanti, troppi, commenti sessisti e in alcuni casi al limite dell'osceno, comparsi sotto il suo post sui social la campionessa azzurra non ci sta a rimanere in silenzio. E