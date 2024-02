La stoccata vincente: Mariaclotilde Adosini perde in pedana ma trionfa con il gesto di fair play

A proposito di esempi, eccone uno speciale: Mariaclotilde Adosini, complimenti ! Coppa del Mondo Under 20 a Beauvais. Non servono troppe parole, basta leggere … Lealtà, Correttezza, Probità. W lo #Sport che rispetta se stesso, W la #Scherma 🇮🇹 pic.twitter.com/xwBZTY34RY — Andrea Abodi (@andreaabodi) February 22, 2023

sul campo. Anzi in pedana. Perché certe volte ilche conta è quello morale, quello, pur arrivando al 37° posto del tabellone da 64. "Non mi aspettavo tanto clamore, ho pensato solo che fosse la cosa giusta da fare , lo rifarei ancora". Giovanissima e già un esempio di campionessa autentica.è quasi incredula per l'eco che ha suscitato la sua decisione tornare in pedana, nella Coppa del mondo under 20 di spada femminile a Beauvais (Francia), perché la vittoria precedente era frutto di un errore arbitrale. Si rimette il casco, impugna di nuovo la spada e questa volta perde. Ma la lunga standing ovation dal pubblico francese è un premio impareggiabile. Questione diIl gesto non è passato inosservato, ma anzi sta addirittura facendo il giro del mondo. Per Adosini, 19enne della Polisportiva scherma Bergamo, non si contano i complimenti, dalla Francia al nostro ministro dello sport Andrea Abodi. Applaude anche Valentina Vezzali , leggenda della scherma italiana e agonista per eccellenza. "- dice al telefono con l'ANSA -. A me non è mai capitato un episodio del genere ma dallo sport ho imparato che ci sono delle". E non si tratta solo di regole in pedana, ma di quelle fuori dalla pedana. Mariaclotilde, alla Coppa del Momdo, ha disputato un buon girone, chiuso con cinque vittorie e una "sconfitta a 4". È 12esima nel tabellone d'eliminazione diretta, passa di diritto il primo turno e per entrare tra le migliori 32, incrociando a quel punto Juliette Baudinot. La 19enne di Bergamo. Però, poi, a tabellone da 64 concluso, arriva la chiamata: "Adosini in direzione di torneo". Cos'è successo? si chiedono dal team azzurro.: il direttore di gara, quando le due sfidanti erano sul punteggio di 13-12 per la transalpina, ha assegnato 2 stoccate all'italiana, e non una soltanto.Lì per lì non se n'è accorto nessuno, tranne, ovviamente, la francese. Che lo fa presente alla giuria e. Ma è troppo tardi, secondo regolamento. Il direttore di torneo spiega ad Adosini: "L'assalto l'hai vinto. Da regolamento non si tornerebbe indietro ma, se tu volessi, potremmo tirare l'ultimo minuto del match, dal 13-12, cancellando l'errore dell'arbitro ". quello che succede dopo è la stessa schermitrice azzurra a raccontarlo: "La notizia mi ha colto di sorpresa ma ciò che per me più contava in quel momento era scegliere quale fosse. Nonostante potesse sembrare facile accettare la vittoria già proclamata - spiega all'Ansa -, ho sentito che tornare in pedana, per ri-disputare l'ultimo minuto, sarebbe stato più corretto nei confronti dell'avversaria e del nostro sport". Tuttavia la seconda volta non va a suo favore e la vittoria di misura viene ribaltata. ". Lo rifarei. La natura di questa scelta è dovuta agli insegnamenti ricevuti dalla mia famiglia, dalla mia sala scherma e dal mio maestro Francesco - Ciccio - Calabrese", commenta.. Il pubblico la applaude. Lei sorride, un po' imbarazzata come può capitare a chi sente di vivere un momento speciale dopo aver seguito. Che proprio quello sport le ha insegnato E a chi si rivolge al suo maestro, Ciccio Calabrese come 'promotore' dietro il fair play lui replica: "domenica a Beauvais. Mi ha chiamato per dirle cose era successo e che aveva deciso di tornare in pedana - racconta -. Ha cominciato a tirare di scherma 10 anni fa, aveva appena otto anni, è cresciuta con i valori dello sport e domenica li ha messi in pratica. Il tutto poi è accaduto un'ora dopo che aveva vinto l'incontro. È stata brava, resasi conto che c'era stato l'errore arbitrale, ad accettare di ripartire". "Quello di Mariaclotilde è un esempio bellissimo - commenta Vezzali -.di tutti noi. È stata davvero brava lei - ma bravi sono stati soprattutto i maestri ed i tecnici che hanno fatto un bel lavoro nel trasmetterle i valori dello sport". Teatro del gesto la Francia, che ha a lungo applaudito il gesto della giovane bergamasca. "La sfida con i francesi? Ne so qualcosa - sorride Vezzali - anche nello sport noi italiani abbiamo atleti di altissimo valore e non abbiamo nulla da invidiare".