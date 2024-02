L’invasione russa in Ucraina si consuma anche in pedana. Che succederà alle Olimpiadi?

Olimpiadi, inclusività e parità di genere

Ucraina, gli atleti posso gareggiare contro russi e bielorussi

Mondiali di scherma: tensioni tra ucraini e russi

L’invasione russa in Ucraina si consuma anche in pedana. E, a meno di un anno da Parigi 2024 , la domanda sorge spontanea:Al momento Russia e Bielorussia non sono invitate. Kiev, invece, si prepara edi partecipazione dei suoi atleti a competizioni internazionali dove gareggiano anche atleti provenienti dall'ex Urss e Bielorussia, purché questi ultimi gareggino in uno status di. Ma al momento tra gli atleti dei due Paesi non mancano frizioni.A poco meno di un anno dai Giochi olimpici di Parigi 2024 , in programmadell’anno prossimo, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio)ha invitato ufficialmente 203 Comitati olimpici nazionali a partecipare all'evento a cinque cerchi (XXXIII edizione). Nessun invito è stato consegnato a tre Comitati olimpici nazionali,(sospeso), Russia e Bielorussia, quest'ultime due a seguito dell' invasione militare nei territori ucraini . Ciò non vuol dire che atleti russi e bielorussi non parteciperanno. Secondo il Cio “possono partecipare alle competizioni internazionali solo come atleti neutrali e solo coloro che non si sono espressi pubblicamente a sostegno della guerra nel paese di Zelensky e non sono associati alle forze armate o alle agenzie di sicurezza nazionale”.Oltre agli inviti, il Comitato ha tracciato anche un quadro di come sarà la competizione. “Con Parigi 2024 possiamo davvero aspettarci l'avvento didei Giochi” ha detto il numero uno dello sport mondiale. “Questa Olimpiade sarà più inclusiva, più giovane, più urbana e più sostenibile. Saranno i primi Giochi olimpici con perfetta parità di genere ” ha aggiunto Bach. Dal punto di vista ambientale, occorre ricordare, Parigi 2024 punta a le emissioni di carbonio rispetto alla media di Londra 2012 e Rio 2016. Questo per diventare i primi Giochi olimpici allineati con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici che i governi di tutto il mondo hanno firmato nel 2015 proprio nella capitale francese.Proprio in vista di Parigi 2024, il ministero dello Sport ucraino ha revocato ilai suoi atleti di partecipare alle gare, comprese le qualificazioni ai Giochi olimpici, che prevedono la presenza di atleti provenienti dal Paese russo e dallo stato di Minsk . Il Comitato olimpico nazionale ucraino, presieduto dallo stesso ministro dello sport, lo scorso aprile aveva annunciato che gli atleti ucraini non erano autorizzati a competere nel caso di presenza di atleti con passaporto russo e bielorusso.Ora il dietro-front annunciato da, membro del parlamento ucraino e già oro olimpico nella lotta greco-romana. “La condizione principale è che i rappresentanti della Federazione russa e della bielorussiaha sottolineato il parlamentare. Il decreto pubblicato sul sito ufficiale del Ministero, quindi, dà il via libera alla partecipazione alle “competizioni olimpiche internazionali, sport non olimpici e sport praticati da persone con disabilità”. Il documentol'invio di squadre nazionali ucraine soltanto ai tornei in cui russi e bielorussi competano sotto la propria bandiera o esprimano la propria identità nazionale con azioni o dichiarazioni pubbliche.Nonostante le ‘aperture’ di Kiev verso i due paesi dell'ex Blocco sovietico, nelle ultime ore si sono registratitra atleti ucraini e russi. Ai Mondiali di scherma 2023, in corso a Milano, la campionessa, di origini ucraine, si è imposta con un netto 15-7 contro la russanel tabellone dei 64 di sciabola femminile. Ma è statae ora l’intera delegazione di Kiev è a rischio. Accade tutto dopo la: la russa si avvicina all’avversaria per il, cercando di stringerle la mano.espone solo la sciabola e il saluto viene convalidato dall’arbitro.La Smirnova però non gradisce il gesto e in segno di protestaper 45 minuti, seduta su una sedia come se volesse a tutti i costi quella stretta di mano mancata. Dopo qualche ora la squalifica per la campionessain seguito al ricorso della Federazione russa. Sempre ai Mondiali di Milano, un altro episodio. L’ucrainonon si è presentato in pedana nella sfida di spada maschile. Non ha sfidato il russo Vadim Anokhin, che così è passato al turno successivo. Anche in questo caso i motivi del ritiro volontario sono adducibili all’attuale situazione geopolitica.