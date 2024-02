Scozia, il calciatore Zander Murray fa coming out: "Sono gay e finalmente sono me stesso”

attaccante dei Gala Fairydean Rovers, che è

primo calciatore senior scozzese a dichiarasi gay. diventato il

"Se vogliamo che la società cambi dobbiamo rompere la paura"

I tanti messaggi d'affetto

Se le porte del coming out sono state aperte da Jack Daniels , sembrano non chiudersi più. Questa volta ad uscire allo scoperto è statoIl 30enne ha deciso di rivelare il suoattraverso una dichiarazione al sito ufficiale del suo stesso club: "Il motivo per cui ho deciso di farlo ora è duplice. Sono stato in vacanza di recente ad un, dopo essere sempre stato così chiuso da non poter mai parteciparvi, e l’ho adorato. L’atmosfera era fantastica, e tutti erano semplicemente, ed è stato meraviglioso essere solo me.e non ho voluto essere taggato nella foto, per paura che i miei compagni scoprissero il mio orientamento. In quel momento ho capito che stavo sbagliando. Così mi sono confidato con i miei compagni di squadra che mi hanno abbracciato e supportato." Il calciatore ha poi continuato mettendo in evidenza tutta la vicinanza da parte del club: "Ho un legame davvero forte con tutti nel club e sono rimasto sbalordito dal loro supporto. Prima di fare coming out, pensi che le persone si rivolteranno contro di te e. È stato bello ricevere tutto quel supporto. Può essere difficile e puoi sentirti molto solo. Ho saputo di essere diverso per anni, i coming out di altri calciatori sono stati di grande aiuto. So che ci sono vari calciatori scozzesi gay, spero di aver dato loro la forza di uscire allo scoperto. Io ho sempre saputo di esserlo, fin dai 13 anni. Ho ricevuto un’ondata d’ affetto, migliaia di messaggi privati ​​di persone, tifosi, sportivi che praticano altri sport e giocatori di football. Mi riempie il cuore di tanta gioia, tutto ciò è fantastico.per la prima volta nella mia vita. Perché ho fatto coming out? Era necessario, voglio essere un esempio. Non siamo la maggioranza, ma siamo tanti e nessuno ha il coraggio di dichiararsi. Molti sono terrorizzati e qualcuno mi ha già contattato per parlare.”.Tra i tanti messaggi di supporto è arrivato anche quello speciale di Tom Daley , che su Instagram ha scritto: “Grazie Zander Murray! Credo che sia bellissimo vedere un altro calciatore che ha il coraggio di essere apertamente se stesso“ E non poteva mancare quello del suo presidenteche ha dichiarato: "Tutti al club sono pienamente favorevoli a Zander e siamo lieti che si senta a suo agio a uscire. Zander ha mostrato grande coraggio e ha il pieno sostegno del club e sono certo che otterrà il sostegno che merita da tutta la famiglia calcistica in Scozia". Un altro tassello Rainbow nel calcio omofobo e maschilista è stato messo. Che sia la volta buona per rompere definitivamente tutti i tabù?