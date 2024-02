Terna arbitrale tutta al femminile, buona la prima: "La Serie B è protagonista di una crescita culturale"

La terna tutta al femminile

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

. Non è l'appello scolastico ma la prima terna arbitrale , per la prima volta, che ieri, lunedì 26 dicembre, ha diretto, match valido per 19a giornata del campionato diDopo la designazione la Lega di serie B espresse tutta la propria: "Come ancora una volta la Serie BKT è protagonista di unadel nostro calcio. La gara dello Stirpe è fra l’altro una partita di cartello dell’ultima giornata di andata, prevista all’interno del boxing day quando la Serie BKT sarà in campo per la gioia di tutti i tifosi in Italia e nel mondo che seguono una delle migliori espressioni del calcio nazionale di altissimo livello." La gara terminata 3-0 è stata corretta e non ci sono state interruzioni da Var. Dopo aver scritto la storia lo scorso 2 ottobre con il debutto alla direzione in serie A di Sassuolo–Salernitana quindi, il fischietto livornese Maria Sole Ferrieri Caputi è tornata a far parlare di se insieme alle altre due donne:Due assistenti che hanno già a loro volta esordito nella massima serie: Di Monte ha vissuto il top nella passata stagione in Udinese- Verona, Trisciatti, ha esordito da assistente-2 in A il 9 novembre in Fiorentina- Salernitana. Buona la prima quindi, per la terna tutta al femminile.Nata a Livorno, hae due lauree, una in scienze politiche e la magistrale in sociologia. Per quanto riguarda il calcio, il suo curriculum non ha niente da invidiare a quello dei colleghi. Dopo il percorso iniziale nelle categorie provinciali e regionali, è seguito l’esordio in serie D nel 2015. Ha, poi, arbitrato il Torneo di Viareggio nel 2019 e, sempre nello stesso anno è diventatadirigendo l’incontro tra Scozia e Cipro valido per le Qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2022 e due mesi dopo, per la stessa competizione, la partita Macedonia del Nord-Serbia. A settembre 2020 è passata allaa cui è seguita la designazione in sala Var per laNel 2021 ha diretto, match valido per i sedicesimi di. Una prova sul campo di livello e un arbitraggio estremamente credibile con 3 cartellini gialli e ben 3 gol annullati con l’ausilio del Var, tanto da aver fatto dichiarare ai vertici dell’Associazione italiana arbitri: "Siamo orgogliosi di lei, farà strada". Proprio in occasione dell’arbitraggio nei sedicesimi di Coppia Italia, Ferrieri Caputi ha precisato in una intervista: "Non chiamatemi arbitra, ma arbitro. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è perQuindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità". Il punto più alto della sua carriera è arrivato domenica 2 ottobre al Mapei-Stadium quando ha arbitratoUn susseguirsi di successi incredibile al punto da chiedersi: dove potrà arrivare Maria Sole? La risposta sicuramente ce la darà il campo da calcio.